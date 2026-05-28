ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଗାଁ ମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ପାୟଲ ନାଗ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଜାଗଜା ଓ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆସର ଜମାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

Bolangir’s Golden Daughter Returns
ଗାଁ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ପାୟଲ ନାଗ (ETV Bharat)
Published : May 28, 2026 at 7:17 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ସାଜିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନା ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ। ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁଇଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ପାୟଲ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ସୁନା ଝିଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦାଦନ ଗଡ଼ର ଏହି ଝିଅ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ସାଜିଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହାର ମାନିଛି। ଆଜି ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଜ ଯମୁନାବାହାଲ ଗାଁରେ ପାରା ଏଥ୍‌ଲେଟ ପାୟଲ ନାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଜାଗଜା ଓ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆସର ଜମାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ମୁରିବାହାଲ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପରାଶର ବାଗଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାୟଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁର ସହ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ।

ଗତ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗକକ୍‌ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ପାୟଲ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଚାରି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ (ଦୁଇ ହାତ ଓ ଦୁଇ ଗୋଡ଼) ନଥିବା ପାରା ଏଥ୍‌ଲେଟ୍‌, ଯିଏ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ମିକ୍ସଡ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶୀତଳ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଶୀତଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ପାୟଲ ଜୁନ୍ ୨୮ରୁ ଜୁଲାଇ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୨ରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଜିତିବାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି।

ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ୨ଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ପାୟଲ (ETV Bharat)

ପାୟଲ ନାଗଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଯମୁନାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ପାୟଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାପା-ମାଆ ଓ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏକ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାପା-ମାଆ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଈଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପାୟଲ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ 'ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବାଲ ନିକେତନ' ତାଙ୍କର ନୂଆ ଠିକଣା ସାଜିଥିଲା।

ସେଠାରେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ସହ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ଥିବା (ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ) ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାୟଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥ୍‌ଲେଟ୍ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଡାଲ୍ ଜିତି ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ପାୟଲ ନାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ପଦକ ଜିତି ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଆଜି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଦିନେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଏବଂ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ମେଡାଲ୍ ଜିତିବି।"

ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ପାୟଲ ନାଗ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ମାଟିର ଏହି ଝିଅ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତି ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇଛି। ସେ କେବଳ ନିଜେ ବିଜେତା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।"

