ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍' ଯୋଗେଶ୍ୱର-ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ ପଛର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ। ଯିଏକି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : May 13, 2026 at 6:45 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି ସଫଳତା। ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ଖାତିର ନ କରି ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଯେମିତି ସମୟର ତପନରେ ଝଲସି ଉଠିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ ପଛର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଯିଏକି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ନିବାସୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଉଦୟମାନ ତାରା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶତାଧିକ ଟ୍ରଫି, ପୁରସ୍କାର ଓ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଦିନକର କିମ୍ବା ବର୍ଷକର ପରିଣାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସେହି ୧୮ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ଅଟେ। ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ବାଗଙ୍କର ଛୋଟଦିନୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ।
କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ପାଇଁ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ, ହେଲେ ତାହା ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର କରିବାର ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କୁନି ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷ ବୟସ ଓ ସାନ ପୁଅ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ଏକ କଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ।
ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ୧୯-ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଯାଏଁ ସେ ଶତାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ୧୯-ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବିଜୟ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଟ୍ରଫିରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତିନିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।
ଓସିଏ ଓ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋଟ ୧୯୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ୪,୧୯୭ ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ୧୨୮ ରହିଛି। ସେ ୨୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାରି ଓ ତିନୋଟି ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୧ ଥର ନଟଆଉଟ୍ ପାରି ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବୋଲର ଭାବରେ ୨୨୭ଟି ୱିକେଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସମାନ ଭାବରେ ସବୁଠି ଏହି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିଜକୁ ଉଦୟମାନ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗ: କୁନି ବୟସରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ସେହିପରି ଛୋଟ ଭାଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଓ ପୁରସ୍କାର ଜିତିସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଉଦୟମାନ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଓସିଏ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୪୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୮୩୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୬୬ଟି ୱିକେଟ ସେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାରି ରହିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ୩୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୩୮ଟି ଇନିଂସ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଓସିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍', 'ବେଷ୍ଟ ବୋଲର' ଓ 'ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟର' ପୁରସ୍କାର ପାଇଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏବେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମରେ ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଏମ.ଏସ. ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ଓ ଭଲ ବୋଲର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପରିବାର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଛୋଟଦିନୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଘରୁ ସେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ଲୁଚିଛପି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଇବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲି ଏବଂ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲୋକେ ଓ ମୋ ପରିବାର ଏହି କାମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ଉଭୟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଆଜି ଜଣକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ଆଉ ଜଣକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଓ ଦିନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତୁ, ତାହାହିଁ ମୋ ଆଶା।"
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆମ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ନାଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଏ। ମୋ ଦୁଇ ପିଲା ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଭୋରରୁ ଉଠି ଫିଲ୍ଡକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୀତିଦିନ ତାଙ୍କର ଏହାହିଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ଓ ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ, ତାହାହିଁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା।"
କ୍ରିକେଟର ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଁ ୨୦୨୩ରେ ରାଜ୍ୟ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି। ମ୍ୟାଚରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଟିମରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଜି ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିଛି। ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରଖିଛି।"
ସମପରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶିଖୁଛି ଓ ଖେଳୁଛି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଓ ମୋ ଭାଇକୁ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବର୍ଷ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ମୋର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟର ଓ ଜେସନଙ୍କ ଭଳି ବୋଲର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଛି।"
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କୂଳଦୀପ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାତୀଶାଳପଡ଼ାରେ ରହେ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନୀତିଦିନ ଦୁଇ ବେଳା ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ଦିନ ଆସି କ୍ରିକେଟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଇ ପୁଅ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗଧାଡ଼ିର କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଭାବା ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବଦାନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଦୁଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପରିଶ୍ରମର ନିଆଁରେ ତପି ସୁନା ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ନାଁ କରିବେ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ତଥା ଓସିଏ ସିଲେକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଗ ବହୁଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ୧୯ ଟିମରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଭଲ ୱିକେଟ ନେବା ସହ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ନ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଛୋଟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର-୧୬ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୟାପଟେନ ହୋଇ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୱିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଛି।"