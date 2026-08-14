ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନା ପୁଅ ସୌରଭ; ଜିତିଲେ ୩ ସୁନା ପଦକ, କଲେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ
ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଅ ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତିନିଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 14, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 4:58 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନା ପୁଅ ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍। ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତିନିଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ୨୦୨୪ର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ କିଏ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦିରା ନଗର ନିବାସୀ ରୁଦ୍ର ମଣି ପୁଟେଲଙ୍କ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସନ୍ତରଣ ଶିଖିବା ଓ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ମଜା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଯିବ, ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ। ସେ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସ୍ୱୀମିଂ କୋଚ୍ ନରେଶଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଯାହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଚ୍.ପି.ସି. ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୌରଭଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ
ଅଗଷ୍ଟ ୬ ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ୪୨ତମ ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳରୁ ସୌରଭ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ସେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବାଳକ ବର୍ଗ ୨୦୦ ମିଟର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସନ୍ତରଣରେ ସେ ୨:୩୦:୦୪ ମିନିଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସୁନା ପଦକ, ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ୧:୦୮:୬୦ ମିନିଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ସୁନା ପଦକ ଓ ୫୦ ମିଟର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଶ୍ରେଣୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ପୂର୍ବ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମାତ୍ର ୩୦.୯୬ ସେକେଣ୍ଡର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଏକ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ତିନିଟି ସୁନା ପଦକ ସହ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କୋଚ୍, ମା' ଓ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି କୁନି ବାଳକର ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛି। ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସନ୍ତରଣ ଶିଖିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସନ୍ତରଣ ଶିଖି ମଜା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହେଲେ ଏହି ମଜା ମୋର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ କୋଚ୍ ନରେଶ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପା-ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେଠି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଥିଲି। ପରେ ମୋତେ ଏଚ୍.ପି.ସି.ରେ ରହି ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋର ସନ୍ତରଣ ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲି। ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ତିନିଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କେମିତି ପଦକ ଜିତିବି, ତାହା ହିଁ ମୋର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
ସୌରଭଙ୍କ ବାପା ରୁଦ୍ର ମଣି ପୁଟେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପିଲା ମୋତେ ସନ୍ତରଣ ଶିଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନୋଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତି ମୋତେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ୱିମ୍ ପୋଷାକ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ତଥାପି ଆମେ ତା' ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ ଓ କଲୁ। ଆଜି ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଗକୁ ସେ ଏହିଭଳି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସହିତ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସୁମିତ୍ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବାଳକ ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତିନୋଟି ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହା ସହ ସେ ୨୦୨୪ର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଜ କରିଛି। ଆମେ ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଟୁ। ତାକୁ ଆମର ସବୁ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ସଫଳ ହେଉ, ତା' ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ-ସହଯୋଗ ଆମେ କରାଇବୁ।"
ସୌରଭ ପୁଟେଲଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଇଶାଲୱର୍ କହିଛନ୍ତି, "ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସନ୍ତରଣରେ ତିନିଟି ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ। ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକ କଠିନ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହେତୁକ ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଖେଳାଳି ବେଶ୍ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାୟଲ ନାଗ, ସୌରଭ ପୁଟେଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍, ଲନ୍ ବଲ୍ସ, ଫେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ସହ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌରଭ ପୁଟେଲ୍ ସନ୍ତରଣରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଶା।"