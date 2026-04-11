ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ: ବିଶ୍ୱର 1ନଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତକରି ଫାଇନାଲରେ ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟୀ
Badminton Asia Championships 2026: ଭାରତୀୟ ଭାବେ 61 ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆୟୁଷ ।
Published : April 11, 2026 at 8:40 PM IST
BADMINTON ASIA CHAMPIONSHIPS 2026: ଭାରତୀୟ ସଟଲର ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ 1965 ପରେ ପ୍ରଥମ । ଦିନେଶ ଖାନ୍ନା 1965ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ।
ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟି ଶନିବାର ଚୀନର ନିଙ୍ଗବୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ 2024 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା କୁନଲାଭୁଟ୍ ଭିତିଦସାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ 10-21ରେ ହାରିବା ପରେ ଲଗାତର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ କୁ 21-19, 21-17ରେ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।
🏸Ayush Shetty script history ,beat world no 1 to become first Indian in 50 year to reach Asian Championship Final 🔥— Sports India (@SportsIndia3) April 11, 2026
Ayush Shetty (WR 25) defeat Kunlavut Vitidsarn 🇹🇭 (WR 1) to reach men single final
📌 Score - 10-21 21-19 21-17
3rd 🇮🇳 shuttler to enter the final of the BAC pic.twitter.com/RMy1poQdf9
ଆୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା
ଏହି ବିଜୟ ଆୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା । କାରଣ ସେ ୨୦୧୮ରେ ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଖେଳାଳି ହେବେ । ଏହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୋଡିୟମ ଫିନିସ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ପୂର୍ବ ପଦକ ୨୦୨୩ରେ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟିଙ୍କ ଡବଲ୍ସ ଦଳ ଜିତିଥିଲା ।
ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 4କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆୟୁଷ
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆୟୁଷଙ୍କ ଫାଇନାଲ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି । ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 4 ଜୋନାଥନ କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କୁ ୨୩-୨୧, ୨୧-୧୭ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ତାରକାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ ରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 7 ଲି ଶି ଫେଙ୍ଗଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଚିନ୍ ୟୁ ଜେନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ନିରାଶ କଲେ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ଆଶାର ଭାର ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ ସହିତ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ