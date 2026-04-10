ଗେଲ୍ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାବର ଆଜମ କଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Babar Azam: ବାବର ଆଜମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୨,୦୦୦ ରନ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : April 10, 2026 at 2:36 PM IST
Babar Azam Records, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୨,୦୦୦ ରନ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ୨୦୨୬ ର ପେଶାୱାର ଜାଲମି ଏବଂ କରାଚି କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାବର ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅପରାଜିତ ୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ସହ ମିଶି ୧୯୧ ରନର ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଦଳ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଦଳ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୬ ରନ୍ ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା।
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ବାବର ଆଜମ ମାତ୍ର ୩୩୮ ଇନିଂସରେ (୩୫୧ ମ୍ୟାଚ୍) ୧୨,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାବାର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଲ୍ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ୩୪୩ ଇନିଂସ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୩୬୦ ଇନିଂସ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୬୮ ଏବଂ ୪୦୫ ଇନିଂସ ନେଇ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ବାବର ଆଜମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୧୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୋଏବ ମଲିକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମଲିକଙ୍କ ନାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Babar Azam breaks Chris Gayle’s record for the fewest innings to reach 12,000 T20 runs 👑 pic.twitter.com/uY4qb3veh5— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 9, 2026
ବାବରଙ୍କ ଏହି ୮୭ ରନର ଇନିଂସ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବାବରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, "ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଶଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଏହି ତୁଳନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ?"
ତେବେ ବାବର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଝିରେ ଅଟକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ବାବର କଡ଼ା ଭାବେ ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଏହାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା।"
ବାବର ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୧-୨୨ ସିଜିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଲଗାତାର ବଡ଼ ରନ୍ ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ: "ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ।"
୨୦୨୧ରେ ବାବର ଆଇସିସି (ICC) ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାରେ କୋହଲିଙ୍କ ୧,୨୫୮ ଦିନର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରକୁ ଶେଷ କରି ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ବାବର ମାତ୍ର ୯୭ଟି ଇନିଂସରେ ଦ୍ରୁତତମ ୫,୦୦୦ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୋହଲି ବାବରଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।