କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ବାବର ଆଜମ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
Published : April 9, 2026 at 2:38 PM IST
Babar Azam vs Virat Kohli: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବାବର ଆଜମଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବାବର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ତୁଳନା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ "ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଛି"।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ବାବର ଆଜମଙ୍କର PSL 2026 ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ (ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ବନାମ ପେଶାୱାର ଜାଲ୍ମି) ପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ଅଟେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଜାଲ୍ମି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍କୁ ୧୪୫ ରନର ସ୍କୋରରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ବାବର ୩୭ଟି ବଲରୁ ୪୩ ରନ କରି ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବାବରଙ୍କ ଦଳ ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ବିରାଟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା ହେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ବାବର
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବାବରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫିନିସିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ।
Journalist: You play similar shots to Virat Kohli, but he finishes games, something you’re said to lack. Thoughts on the comparison?— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 9, 2026
Babar Azam: Keep such comparisons to yourself. It’s a misconception that I don’t finish matches. pic.twitter.com/Uu53nFgkl7
ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବାବରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, 'ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି, ଆପଣ ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଫିନିଶ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି ଏହି ତୁଳନା ଠିକ୍ କି?' ଏହି ସମୟରେ ବାବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଝିରୁ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କୁ ଅଟକାଥିଲେ। ବାବର କହିଥିଲେ, 'ଏହାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗୁନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି।'
PSL ରେ ବାବରଙ୍କ ଦଳର କିପରି ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ର ୧୧ତମ ସିଜିନ୍ରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଦଳ ପେଶାୱାର ଜାଲ୍ମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଲତାନ ସୁଲତାନ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କରାଚୀ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।