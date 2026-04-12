୧୯୬୫ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆୟୁଷ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
Ayush Shetty: ଚୀନର ନିଙ୍ଗବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
Published : April 12, 2026 at 6:53 PM IST
Badminton Asia Championships, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଠିକ୍ ୬୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଚୀନର ସି ୟୁକିଙ୍କଠାରୁ ୮-୨୧, ୧୦-୨୧ ସେଟ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ୧୯୬୫ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ତେବେ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (ସିଲଭର ମେଡାଲ) ମିଳିଛି। ଯାହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରୌପ୍ୟ ପଦକ।
ଚୀନର ନିଙ୍ଗବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଶେଷ ଆଶା ଥିବା ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟପ୍-୧୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗତବର୍ଷର ବିଜେତା ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି କୁନ୍ଲାଭୁତ୍ ଭିତିଦସାର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆୟୁଷ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ସି ୟୁକିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଧାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲେ।
Ayush Shetty rises to the occasion at the Badminton Asia Championships 2026, finishing as Runner-Up with grit, determination, and fearless rallies. 🇮🇳🔥— SAI Media (@Media_SAI) April 12, 2026
The future is bright, and this is just the beginning! ✨#BadmintonAsiaChampionships #AyushShetty #IndianBadminton pic.twitter.com/jOhe6vUoO4
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସି ୟୁକି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ବି ବିଜୟର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ଚୀନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଜଣକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ୨୧-୮ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଆୟୁଷ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ୫-୨ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁକି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ୟୁକିଙ୍କ ଅନୁଭବର କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା ଏବଂ ୨୧-୧୦ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତି ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ଆୟୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ଆଶାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ୬୧ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ।
The Breakthrough Moment 🥈— BAI Media (@BAI_Media) April 12, 2026
A giant leap for Ayush Shetty! 🇮🇳
History has been made in Ningbo! Ayush Shetty becomes the first-ever Indian silver medalist at the 2026 Badminton Asia Championships. 🏸✨
📸 @Badminton_Asia pic.twitter.com/Sf0yslVeV5
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ସମୁଦାୟ ୨୦ଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ (୧୯୬୫ରେ ଦିନେଶ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ), ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ (୨୦୨୬ରେ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ) ଏବଂ ୧୭ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସଫଳତା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ୬୧ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।