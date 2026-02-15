ETV Bharat / sports

AUSW vs INDW: ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ କରିଛି ଦମଦାର ବିଜୟ।

India Women won by 21 runs
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦମଦାର ବିଜୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia Women vs India Women: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ କରିଛି ଦମଦାର ବିଜୟ। ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ହରାଇ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୋଲିଂରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ କମାଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି।

ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏହି ମ୍ୟାଚର ଅସଲ ହିରୋ ଥିଲେ ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ। ସେ ନିଜ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୨ ରନ ଦେଇ ସେ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଏଲିସ ପେରୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଶିକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଚଫିଲ୍ଡ, ଡାର୍ସି ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ୱେୟାରହାମଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ।

କିପରି ଥଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌?

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ବେଥ୍ ମୁନି (୫) ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ (୧୮) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫିବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ (୨୬) ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ୱେୟାରହାମଙ୍କ (୩୦) ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଦଳ ୧୮ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୩ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପାଳି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ବାଧା ଉପୁଜାଇଥିଲା। ୧୩୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ମାତ୍ର ୧୧ ବଲ୍‌ରୁ ୨୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୫.୧ ଓଭରରେ ୫୦/୧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।

'ଡକ୍‌ୱର୍ଥ ଲୁଇସ' ଅନୁଯାୟୀ ୨୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ଭାରତ

ବର୍ଷା ନଥାମିବାରୁ ଶେଷରେ 'ଡକ୍‌ୱର୍ଥ ଲୁଇସ' (DLS) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ୨୧ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା (୧୬) ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ (୯) କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତର ମନୋବଳକୁ ବେଶ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

INDWA VS PAKWA: ମହିଳା ଏସିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

NEP vs WI: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଧମାକା, ନେପାଳକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁପର-8

IND vs Pak: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ: ହାତ ମିଳାଇବେ କି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୟାନ

TAGGED:

AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
INDIA BEAT AUSTRALIA BY 21 RUNS
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
INDIA WOMEN TOUR OF AUSTRALIA 2026
AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.