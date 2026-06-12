ETV Bharat / sports

ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

PV Sindhu: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ସଟଲର୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।

PV Sindhu Enters Semifinals With One-Sided Quarterfinal Win
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australian Open 2026: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ସଟଲର୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ଚୀନ୍‌ର ଚେନ୍ ସୁ ୟୁ’ଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୧-୬, ୨୧-୯ ପଏଣ୍ଟରେ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ମାତ୍ର ୩୧ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ଏବେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସୁପର ୫୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଜନକ ଖବର ଆସିଛି । ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ର ଆଠଟି ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଡନୀରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସିନ୍ଧୁ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଈଶାରାଣୀ ବରୁଆଙ୍କୁ ୪୨ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ୨୨-୨୦, ୨୧-୧୨ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାତ୍‌

କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ଚେନ୍ ସୁ ୟୁ’ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳର ଏଭଳି ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ ଯେ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌କୁ ୨୧-୬ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକତରଫା ଜିତିବା ପରେ, ସିନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୨୧-୯ରେ ଗେମ୍ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ । ଏହି କୋର୍ଟରେ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ର ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

୧୭ ବର୍ଷୀୟା ତନ୍ଭୀ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଭାରତର ଆଶା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ତନ୍ଭୀ ଶର୍ମା କ୍ୱାର୍ଟର-ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତନ୍ଭୀ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ଦେଶର ହିଁ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ମାଲଭିକା ବାନସୋଡ୍‌ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଥିଲେ । ତନ୍ଭୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ତାଇୱାନର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଚିଉ ପିନ୍-ଚିୟନ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମାଲଭିକାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏହି ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସ୍ତବ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ! ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଚ୍ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

TAGGED:

PV SINDHU CRUSHES CHEN SU YU
PV SINDHU
AUSTRALIAN OPEN SEMIFINAL
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬
AUSTRALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.