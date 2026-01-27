କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ ₹2.92 କୋଟିରେ ନିଲାମ: ଜାଣନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ ର ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ
Sir Don Bradman Cap auctioned: 1947 ମସିହାର କ୍ୟାପ୍ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ₹2.92 କୋଟିରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା ।
Published : January 27, 2026 at 4:58 PM IST
Sir Don Bradman Cap auctioned ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ): ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କ୍ରିକେଟ ଆଇକନ୍ ସାର୍ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବେଗି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ ସୋମବାର, ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ଏକ ନିଲାମରେ ୪,୬୦,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ₹୨.୯୨ କୋଟି) ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଯାହା କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । 'ବେଗି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍' ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା କ୍ୟାପ୍ ।
ନିଲାମର ବିଜେତା ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କ୍ୟାପ୍ କୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଭାରତ ସହିତ ଏହି କ୍ୟାପ୍ ର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି
ଏହି କ୍ୟାପ୍ ୧୯୪୭-୪୮ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଏବଂ ଏହାର କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱ ବାହାରେ ଏକ ବିଶେଷ କାହାଣୀ ଅଛି । ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ବାସୁଦେବ ସୋହୋନିଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟାପ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସୋହୋନିଙ୍କ ପରିବାର ସାତ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତିନି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ସମୟ ବିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି କ୍ୟାପ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ନିଲାମ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାପର ଭିତର ଭାଗରେ 'ଡି.ଜି. ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍' ଏବଂ 'ଏସ୍.ଡବ୍ଲୁ. ସୋହୋନି' ହାତଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ବେଗି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ ୪,୭୯,୭୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଡଲାର (୨.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା)ରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ସମୟର ବେଗି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ, କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଅଛି । ଯାହା ଏହାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍ମାରକୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ।
Don Bradman: 52 Tests. 6996 runs. Averaging a stunning 99.94. High score of 334. 29 centuries. What a record. pic.twitter.com/NqBXUMDWw8— ICC (@ICC) August 27, 2016
ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର
ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ଥିଲା । ସେ 52ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ 99.94ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାରିଅର ହାର ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ସେ 29ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ଏବଂ ତିନିଟି ତ୍ରିଶତକ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 52ଟି ଟେଷ୍ଟରେ, ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ 99.94 ହାରରେ 6,996 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1928ରୁ 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ, 1948 ମସିହାରେ ଓଭାଲରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ସହିତ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଚାରି ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତଥାପି ସେ ବିନା ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ ହୋଇଗଲେ, ରେକର୍ଡ 100 ହାରରେ ପହଞ୍ଚିବାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ ହୋଇଗଲା ।
ସାର ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ 2001 ମସିହାରେ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋହିତ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍; କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଡବଲ୍ ଟାଇଟଲ୍