ନାବାଳିକା ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲା: ଅଦଲାତରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର୍, ଜାମିନ ଖାରଜ
Aaron Summers: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆରୋନ ସମର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଇନଗତ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି।
Published : July 3, 2026 at 12:34 PM IST
Aaron Summers Case: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆରୋନ ସମର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଇନଗତ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାରେ ସମର୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇପାରେ। ତସମାନିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ।
୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଆରୋନ ସମର୍ସ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ରେ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତସମାନିଆ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଗତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପେସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନେକରାଯାଉଛି।
ଅଦାଲତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲା ବର୍ଷ ୨୦୧୮ର ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଆରୋନ ସମର୍ସ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସମର୍ସ ଅଦାଲତରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ବଦଳାଇ ତିନୋଟି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରୁମିଂର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମିଲ ଅଛି।
🚨Reports state Aaron Summers has changed his plea to guilty on charges including child sexual abuse and grooming offences in Australia.— TheWicketReport (@WicketReport) July 2, 2026
The former Hobart Hurricanes and Karachi Kings fast bowler is currently in custody and is expected to be sentenced in August. pic.twitter.com/CIGzbgEjY4
ଆରୋନ ସମର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଓକିଲ କ୍ୟାରୋଲିନ ଗ୍ରେଭ୍ସ ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁବକିଲ୍ (କ୍ଲାଏଣ୍ଟ) ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାଉଥିଲେ। ଓକିଲ ଜଣକ ଅଦାଲତରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନରୁ କେବେହେଲେ ଲିଭିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ୍।'
କ୍ୟାରୋଲିନ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆରୋନ ସମର୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ସର୍କିଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ତାରକା ବୋଲି ମନେକରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।'
Former Australian cricketer Aaron Summers faces jail time after pleading guilty to child sexual abuse charges dating back to 2018. pic.twitter.com/AUQl1N1qv0— Brief News (@BriefNewsIndia) July 2, 2026
ଆରୋନ ସମର୍ସଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ୨୦୨୧ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଏବଂ ସେୟାର କରିବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
କ୍ୟାରୋଲିନ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ହେଲେନ୍ ଉଡ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଅଦାଲତ ଆରୋନ ସମର୍ସଙ୍କ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବ।
ଆରୋନ ସମର୍ସ କ୍ୟାରିୟର
ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆରୋନ ସମର୍ସ ୭ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସମର୍ସ ୭୭.୦୦ ହାରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।