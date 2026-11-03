୧୪ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ! ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍
Glenn Maxwell Retirement: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 3, 2026 at 9:21 AM IST
Glenn Maxwell Retirement: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ।
ଅବସର ନେଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ
ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 'ଫାଇନାଲ୍ ୱାର୍ଡ ପଡକାଷ୍ଟ' ଜରିଆରେ ନିଜ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 2012ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚାପ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଛାଡିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପଡକାଷ୍ଟରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (MCG)ରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଟିକେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୋତେ MCGରେ ମୋର ଫେୟାରୱେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ। ହେଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦଳରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିବ। 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗାମୀ 12 ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଚାପର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ମ୍ୟାଚରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।"
Exclusive: Glenn Maxwell tells the world he’s played his last games for Australia. “I am extremely grateful. Hopefully, I’ve inspired some kids to play differently, to be open and vulnerable. To not shy away, to be themselves.” https://t.co/qG4yLakMVH— The Final Word (@Final_Word_Pod) November 2, 2026
କେମିତି ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର?
ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2012ରେ ଶାରଜାହଠାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 130ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2897 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 5ଟି ଶତକ ଏବଂ 12ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଫଳ ରହିଥିଲେ ଏବଂ 130ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 51ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Australia star all-rounder calls time on his international career. More 👇 https://t.co/4345yjODcq— ICC (@ICC) November 2, 2026
ଏହା ସହ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ 149ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 33.81 ହାରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 3990 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଶତକ ଏବଂ 23ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ସଫଳତାରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।