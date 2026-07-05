ETV Bharat / sports

ଆଜି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍

ରବିବାର ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Womens T20 World Cup Final Live
ଆଜି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ENG W vs AUS W Final: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି (୫ ଜୁଲାଇ) ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ନଜର ବିଶ୍ୱକପର ଚମକଦାର ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ଫାଇଦା ରହିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।

କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ରାତି ୮:୦୦ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟସ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ କରାଯିବ। କ୍ରିକେଟର ମକ୍କା କୁହାଯାଉଥିବା ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏହି ମେଗା ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୮ ୱିକେଟ୍‌ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍‌କୁ ଠେଲି ଦେଇ ୪୦ ରନ୍‌ର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଥିଲା।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଲ୍ଲା ଭାରି ମନେହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଦଳ ନିଜ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ମଜା ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ କରାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଶତକ, ଗୁରନୁରଙ୍କ ୧୦ ୱିକେଟ୍; ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକତରଫା ହରାଇଲା ଭାରତ

ପିସିବି ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବାବର ଆଜମ; ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି

'ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି...', ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲେଖିଲେ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ

TAGGED:

ENG VS AUS LIVE
WOMENS T20 WORLD CUP FINAL
AUSTRALIA VS ENGLAND FINAL
ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍
ENG W VS AUS W FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.