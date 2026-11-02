ETV Bharat / sports

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡି଼ଲେ କମିନ୍ସ, ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ହେଜଲଉଡ୍

Australia Squad: କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

Australia Squads vs England
ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia Squads vs England: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୀମିତ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ତିନିଜଣଯାକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍‌ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍‌ଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଟି20 ସିରିଜ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଓଲିଭର ପିକ୍‌ଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବର ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିଖିଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଟି20ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ 26 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍, ଲଚଲାନ ଶ’ ଓ ସାମ୍ ହାର୍ପରଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ, କୁପର କୋନୋଲି, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ଓଲିଭର ପିକ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶ୍, ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ଆଡମ ଜାମ୍ପା।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କ, ସାମ୍ ହାର୍ପର, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ମିଚ୍ ଓଭେନ୍, ଲଚଲାନ ଶ’, ଆଡମ ଜାମ୍ପା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ସେଡ୍ୟୁଲ୍:

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍

ମ୍ୟାଚ୍ତାରିଖମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀସ୍ଥାନ
ପ୍ରଥମ ODI13 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡଅପ୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପର୍ଥ
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI15 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲ, ଆଡିଲେଡ୍
ତୃତୀୟ ODI18 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡବେଲେରିଭ୍ ଓଭାଲ, ହୋବାର୍ଟ

ଟି20 ସିରିଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍

ମ୍ୟାଚ୍ତାରିଖମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀସ୍ଥାନ
ପ୍ରଥମ T20I21 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ
ଦ୍ୱିତୀୟ T20I24 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡମେଟ୍ରିକନ/ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ
ତୃତୀୟ T20I27 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡବ୍ରିସବେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିସବେନ୍
ଚତୁର୍ଥ T20I29 ନଭେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିଡନୀ
ପଞ୍ଚମ T20I2 ଡିସେମ୍ବର 2026ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡମାନୁକା ଓଭାଲ, କ୍ୟାନ୍‌ବେରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

AUSTRALIA SQUADS VS ENGLAND
AUS VS ENG UPCOMING SERIES
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍
ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.