ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡି଼ଲେ କମିନ୍ସ, ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ହେଜଲଉଡ୍
Australia Squad: କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
Published : November 2, 2026 at 12:15 PM IST
Australia Squads vs England: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୀମିତ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ତିନିଜଣଯାକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଓଲିଭର ପିକ୍ଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବର ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିଖିଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଟି20ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ 26 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟି20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍, ଲଚଲାନ ଶ’ ଓ ସାମ୍ ହାର୍ପରଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
Introducing an exciting Australian men's squad ready to face our oldest rivals in a white-ball series kicking off in Perth on November 13! 🇦🇺🏴 #AUSvENG https://t.co/HPvqGGUzgb— Cricket Australia (@CricketAus) November 2, 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ, କୁପର କୋନୋଲି, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ଓଲିଭର ପିକ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶ୍, ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ଆଡମ ଜାମ୍ପା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କ, ସାମ୍ ହାର୍ପର, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ମିଚ୍ ଓଭେନ୍, ଲଚଲାନ ଶ’, ଆଡମ ଜାମ୍ପା।
ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ସେଡ୍ୟୁଲ୍:
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀ
|ସ୍ଥାନ
|ପ୍ରଥମ ODI
|13 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ଅପ୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପର୍ଥ
|ଦ୍ୱିତୀୟ ODI
|15 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲ, ଆଡିଲେଡ୍
|ତୃତୀୟ ODI
|18 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ବେଲେରିଭ୍ ଓଭାଲ, ହୋବାର୍ଟ
ଟି20 ସିରିଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀ
|ସ୍ଥାନ
|ପ୍ରଥମ T20I
|21 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ
|ଦ୍ୱିତୀୟ T20I
|24 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ମେଟ୍ରିକନ/ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ
|ତୃତୀୟ T20I
|27 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ବ୍ରିସବେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିସବେନ୍
|ଚତୁର୍ଥ T20I
|29 ନଭେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସିଡନୀ
|ପଞ୍ଚମ T20I
|2 ଡିସେମ୍ବର 2026
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ମାନୁକା ଓଭାଲ, କ୍ୟାନ୍ବେରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: