ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାବୁସେନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମାଟିରେ ‘ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପର ଗେଟ୍’ ମାମଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : September 7, 2026 at 1:12 PM IST
Australia Test Squad vs South Africa: ଆଗାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବର୍ଷ ୨୦୧୮ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତିନି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି।
ଗତ ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ୧-୧ ରେ ଡ୍ର ରହିବା ପରେ ଲାବୁସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ କୁପର କୋନୋଲି, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କୁହନେମ୍ୟାନ ଓ ମାଇକେଲ ନେସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମାଟିରେ ‘ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପର ଗେଟ୍’ ମାମଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବର୍ଷ ୨୦୧୮ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବଲ୍-ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ବିବାଦ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ପ୍ରତି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଜଣ ଏମିତି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୧୮ର ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପର ଗେଟ୍ ମାମଲା ବିବାଦିତ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନସା ଅଛନ୍ତି। ବଲ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂର ସେହି ଘଟଣା ପରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ବାନକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
Introducing our Australian Men's squad for the Qantas Test Tour of South Africa 🇿🇦 pic.twitter.com/Ll7rxuYjpm— Cricket Australia (@CricketAus) September 7, 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ଦୁଇ ଦିନିଆ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡର୍ବାନର କିଙ୍ଗସମିଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ୧୮-୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ୨୭-୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡସ, କେପ୍ ଟାଉନରେ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, କୁପର କୋନୋଲି, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କୁହନେମ୍ୟାନ, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ, ନାଥନ ଲିୟନ, ମାଇକେଲ ନେସର, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନସା, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ବିୟୁ ୱେବଷ୍ଟର।