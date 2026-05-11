ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା; IPL ଖେଳୁଥିବା ୭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

Australia Squad: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Australia Announces T20 and ODI Squads for Bangladesh Tour
Published : May 11, 2026 at 4:00 PM IST

Australia Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗସ୍ତରେ ମୋଟ ୯ଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ (ସୀମିତ ଓଭର) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୨୪ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ୭ ଜଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ମେ ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ଦୁଇଟି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି।

IPL ଖେଳୁଥିବା ୭ ଜଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍

ପାକିସ୍ତାନ-ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୨୪ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଖେଳୁଥିବା ସେହି ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି । ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗସ୍ତରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ ନଯାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ଆରସିବିର ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ-ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, କୁପର କନୋଲି ଏବଂ ବେନ ଡ୍ୱାର୍ସୁଇସ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି।

ଜୁନ୍ ଏବଂ ୪ ଜୁନ୍‌ରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୭୮ ହାରରେ ୨୩୪ ରନ୍ କରିଥିବା ଅଲି ପିକ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଲାୟମ ସ୍କଟ୍। ଅଲି ପିକ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାୟମ ସ୍କଟ୍ ସେଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ୯, ୧୧ ଏବଂ ୧୪ ଜୁନ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୧୭, ୧୯ ଏବଂ ୨୧ ଜୁନ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଢାକାରେ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍‌ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ପେନ୍‌ସର ଜନସନ୍ ଏବଂ ଆରୋନ ହାର୍ଡିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଆଲେକ୍ସ କେରି, ନାଥନ ଏଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁନ୍‌ହେମ୍ୟାନ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ରାଇଲି ମେରେଡିଥ୍, ଅଲି ପିକ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନ୍‌ଶା, ତନଭୀର ସାଙ୍ଘା, ଲାୟମ ସ୍କଟ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ବିଲି ଷ୍ଟାନଲେକ୍, ଆଡମ୍ ଜାମ୍ପା।

ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦିନିକିଆ ଦଳ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଆଲେକ୍ସ କେରି, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, କୁପର କନୋଲି, ବେନ୍ ଡ୍ୱାର୍ସୁଇସ୍, ନାଥନ ଏଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁନ୍‌ହେମ୍ୟାନ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନ୍‌ଶା, ତନଭୀର ସାଙ୍ଘା, ଲାୟମ ସ୍କଟ୍, ଆଡମ୍ ଜାମ୍ପା।

ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-୨୦ ଦଳ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, କୁପର କନୋଲି, ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍, ଆରୋନ ହାର୍ଡି, ନାଥନ ଏଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ସ୍ପେନ୍‌ସର ଜନସନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁନ୍‌ହେମ୍ୟାନ୍, ରାଇଲି ମେରେଡିଥ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନ୍‌ଶା, ଆଡମ୍ ଜାମ୍ପା।

