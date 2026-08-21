ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ଘୋଷଣା କରିଛି।

Australia Playing XI vs Bangladesh 2nd Test
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia vs Bangladesh 2nd Test: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ଘୋଷଣା କରିଛି। ମ୍ୟାକେର ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରୀଫ୍ ଆରିନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ’ ଓପନିଂ କରିବେ। ଓପନର ରେନଶ’ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଥିବା ଜେକ୍ ୱେଦରାଲ୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜେକ୍ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦୁଇଟି ଇନିଂସରେ ୨୩ ଏବଂ ୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତିନିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନାଥନ ଲିୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲିୟନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ନାଥନ ଲିୟନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ରହି ନଥିଲା।

ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ’ଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୨୪ଟି ଇନିଂସରେ ୨୯.୩୧ ରନ୍ ହାରରେ ୬୪୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୮୪ ରନ୍ ରହିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ରେନଶ’ ଶେଫିଲ୍ଡ ଶିଲ୍ଡର ଗତ ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୟରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉ ନଥିଲା। ଉଭୟ ଇନିଂସକୁ ମିଶାଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶତକ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୨୬ ରନର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନିଜର ୯ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11: ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ’, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ନାଥନ ଲିୟନ, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଘୋଷଣା: ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୨ ନୂଆ ଖେଳାଳି

Manav Suthar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର; ମାତ୍ର ୨ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ

ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

TAGGED:

AUSTRALIA VS BANGLADESH 2ND TEST
MATTHEW RENSHAW
AUSTRALIA PLAYING 11
ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
AUSTRALIA VS BANGLADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.