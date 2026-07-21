ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ୩ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

AUS vs BAN: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ୧୩-ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Australia Announces Test Squad for Bangladesh Series
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia Test squad: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ୧୩ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଡାରୱିନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକେ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ନାଥନ୍ ଲାୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ତିନିଜଣ ଯାକ ଖେଳାଳି ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଆଶେସ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମାଇକେଲ୍ ନେସରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମାଇକେଲ୍ ନେସର, ଟଡ୍ ମର୍ଫି ଓ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଡଗେଟ୍‌ଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଉସମାନ ଖୱାଜାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ୫ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍‌ଙ୍କୁ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଶନ ଦିଆଯିବ। ଜ୍ୟାକ୍ ୱେଦରଲ୍ଡ ଏବଂ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ଓପନିଂ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ। ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍‌ଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍‌କିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିନାୟକ କମିନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍ ଚୟନ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ହେବ। ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଦୁଭୟ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲାଣ୍ଡ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉଇକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ବୋଲାଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ବୋଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୮.୫୮ ହାରରେ ୮୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଉଇକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ହେଜଲଉଡ୍ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶେସ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ନାଥନ୍ ଲାୟନ ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କମିନ୍ସ ଗତ ଜୁଲାଇରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସେଲେକ୍ଟର ଜର୍ଜ ବେଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ନାଥନ୍ ଲାୟନ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ, ଜ୍ୟାକ୍ ୱେଦରଲ୍ଡ, ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଟେଷ୍ଟ ସୂଚୀ ୨୦୨୬

  • ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ – ୧୭, ୨୦୨୬ (ମାରାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଡାରୱିନ୍)
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ – ୨୬, ୨୦୨୬ (ଗ୍ରେଟ୍ ବାରିୟର ରୀଫ୍ ଆରେନା, ମ୍ୟାକେ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଅବସର ଖବରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ?

TAGGED:

AUSTRALIA TEST SQUAD
PAT CUMMINS
AUSTRALIA VS BANGLADESH 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
AUSTRALIA TEST SQUAD FOR BANGLADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.