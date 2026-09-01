ETV Bharat / sports

ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା, ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତନଭୀର ସାଙ୍ଘାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

Australia A Squad Announced
ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ ଘୋଷଣା (IANS (File Photo))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଦୁଇଟି ୪-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ମୁକାବିଲା କରିବେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡସକମ୍ବଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଡଗେଟ୍ ଏବଂ ଜାଇ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଆଶେସ ସିରିଜ୍‌ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ବୋଲିଂର ସଞ୍ଚାଳନ ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।

ସର୍ଜରୀ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ରିଚାର୍ଡସନ ନିକଟରେ ୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ର ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତନଭୀର ସାଙ୍ଘାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଓଲି ପିକ୍ ଏବଂ କୁପର କୋନୋଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତନଭୀର ସାଙ୍ଘାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୭ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନିକିଆରେ ୪ଟି ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି।

ଦୁଇଟି ୪-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡନ ଡଗେଟ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ପିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡସକମ୍ବ, ସୈମ୍ ହାର୍ପର, ଲିଆମ୍ ହ୍ୟାଚର୍, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ କେଲାୱେ, ସୈମ୍ କନଷ୍ଟାସ, ନାଥନ ମ୍ୟାକସୁଇନି, ଟଡ୍ ମର୍ଫି, ଫର୍ଗୁସ ଓ’ନିଲ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍, ଜାଇ ରିଚାର୍ଡସନ, କୋରୀ ରୋଚିସିଓଲି, ଜେସନ ସାଙ୍ଘା, ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ'ର ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ, ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ, ଏରନ ହାର୍ଡି, ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ, ସୈମ୍ କନଷ୍ଟାସ, ନାଥନ ମ୍ୟାକସୁଇନି, ଟଡ୍ ମର୍ଫି, ମିଚ୍ ଓଭେନ, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍, ତନଭୀର ସାଙ୍ଘା, ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ଲଚଲାନ୍ ଶ'।

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:

  • ୨୨-୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର: ପ୍ରଥମ ୪-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଡୁଚେରୀ
  • ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨ ଅକ୍ଟୋବର: ଦ୍ୱିତୀୟ ୪-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଡୁଚେରୀ
  • ୬ ଅକ୍ଟୋବର: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଡୁଚେରୀ
  • ୯ ଅକ୍ଟୋବର: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଡୁଚେରୀ
  • ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଡୁଚେରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଘୋଷଣା: ପାନାମା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଉରୁଗୁଏ ସହ ଲଢ଼ିବେ ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ

ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ପରାଜୟ ପରେ ୭ ଖେଳାଳି ଓ ୨ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ

୭ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା! ୫୭ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

TAGGED:

AUSTRALIA A SQUAD ANNOUNCED
INDIA A VS AUSTRALIA A
CRICKET NEWS
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
AUSTRALIA A SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.