ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ
AUS W vs WI W: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ବିଜୟଲାଭ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : July 1, 2026 at 9:51 AM IST
T20 World Cup Semifinal: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ବିଜୟଲାଭ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମହିଳା ଦଳର ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁକାବିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ହେବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୨୫ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ।
Australia outclass West Indies to storm into another #T20WorldCup Final 👏— ICC (@ICC) June 30, 2026
📝: https://t.co/ChvNoh4REf pic.twitter.com/2GfPdx6lhd
ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୨୬ ରନ୍ର ଏକ ଅତି ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ବେଥ୍ ମୁନି ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରି ୬୧ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସହ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏବଂ ୭ ଓଭର (୪୨ ବଲ୍) ବାକି ଥାଇ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Ash Gardner's all-round brilliance got Australia into the #T20WorldCup 2026 Final 🤩— ICC (@ICC) June 30, 2026
She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/axzcAZvjMI
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଯେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବାଦଶାହା କୁହାଯାଏ। ସେମିଫାଇନାଲର ଏହି ବଡ଼ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଯଥା ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛି।
Joyful scenes in the Australian camp as they advance to the #T20WorldCup Final 💪— ICC (@ICC) July 1, 2026
Be there to watch it LIVE! Ticket details here 🎟 https://t.co/8kyuNOXKdL pic.twitter.com/J643kqTpM9
ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡନର ଦ ଓଭାଲ୍ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।