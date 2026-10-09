୩୩ ବଲ୍ ଖେଳି ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲେନି ନିକ୍; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନରଙ୍କ ନାମରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ
AUS vs SA 1st Test: ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଓପନର ନିକ୍ ମ୍ୟାଡିନସନ୍ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : October 9, 2026 at 5:10 PM IST
AUS vs SA 1st Test: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡରବାନରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ କିଛି ଏଭଳି ଘଟିଛି ଯାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଓପନର ନିକ୍ ମ୍ୟାଡିନସନ୍ ୩୩ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଓପନର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି।
ଟେଷ୍ଟ ଓପନର ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିନ ମରେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ୧୯୯୫ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୯ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ବିନା କୌଣସି ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଜିମ୍ବାୱେର ଟ୍ରେଭର ଗ୍ରିପର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୦୦୦ ମସିହାରେ କିଙ୍ଗସଟନଠାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ୩୬ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟର ନିକ୍ ମ୍ୟାଡିନସନଙ୍କ ନାମ ଶୁକ୍ରବାର (୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ନିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୩୩ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ହେଲେ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେର ମାର୍କ ଡେକର ୧୯୯୪ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରାୟନ ଲକହର୍ଷ୍ଟ ୧୯୭୧ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୯ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ।
Nic Maddinson played his return Test match on after a gap of nearly 10 years (3,580 days). https://t.co/EVRpyOxZ0x— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 9, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିକ୍ ମ୍ୟାଡିନସନ ବର୍ଷ ୨୦୧୬ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆଡିଲେଡ୍ଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମ୍ୟାଡିନସନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନଶାଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂରା ୧୦ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
କ୍ୟାନସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜିତି ମଇଦାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡିନସନ୍
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ମ୍ୟାଡିନସନ୍ଙ୍କ ଦଳକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଶ୍ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଶେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ୫୨.୩୭ ର ଚମତ୍କାର ହାରାହାରିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମ୍ୟାଡିନସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୪-୨୫ ର ସିଜନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଅଟେ।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବଲ୍ ଖେଳି ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଓପନର:
|ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା (Balls)
|ବ୍ୟାଟର (Batsman)
|ମ୍ୟାଚ୍ (Match)
|ସ୍ଥାନ (Venue)
|ବର୍ଷ (Year)
|୩୯
|ଡାରିନ ମରେ (NZ)
|ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ଡୁନେଡିନ
|୧୯୯୫
|୩୬
|ଟ୍ରେଭର ଗ୍ରିପର (ZIM)
|ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|କିଙ୍ଗସଟନ
|୨୦୦୦
|୩୩
|ନିକ୍ ମ୍ୟାଡିନସନ୍ (AUS)
|ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
|ଡରବାନ
|୨୦୨୬
|୩୦
|ମାର୍କ ଡେକର (ZIM)
|ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ବୁଲାୱାୟୋ
|୧୯୯४
|୨୯
|ବ୍ରାୟନ ଲକହର୍ଷ୍ଟ (ENG)
|ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|ସିଡନୀ
|୧୯୭୧