India Seal The Series: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୫ମ T20 ବାତିଲ୍, ୨-୧ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs AUS 5th T20I: ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୫ମ T20 ବାତିଲ୍, ୨-୧ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୫ମ T20 ବାତିଲ୍, ୨-୧ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 11:18 PM IST

India Seal The Series: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବ୍ରିସବେନର ଗାବା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଓପନରମାନେ 4.5 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଖେଳାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ T20 ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଥିଲା।

ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଗିଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 2:16ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ୨୩ ରନ୍ ଏବଂ ଗିଲ୍ ୨୯ ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ।

ରେକର୍ଡ କଲେ ଅଭିଷେକ

ସିରିଜରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ 163 ରନ୍ କରି ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ 9ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ଟେକର ହୋଇଥିଲେ। ବାମହାତୀ କ୍ରିକେଟର ଡେଲିଭରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1000 T20 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ସେ 528 ବଲ୍ ରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ଯିଏ 573 ବଲ୍ ଖେଳି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ (599), ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ (604) ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍/ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (609) 1000 T20 ରନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାର୍ଥ ଡେ ବଏ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଟସ୍‌ ପରେ ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ କ’ଣ କହିଲେ

ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ପିଚ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବା ସର୍ବଦା ବହୁତ ଭଲ। ସିରିଜ୍ ଡ୍ର କରିବାର ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଯୋଗ। ଉଭୟ ଦଳ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଭାରତ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଆଜି ରାତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ।"

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖେଳ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟସ୍ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ସର୍ବଦା ଭଲ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହା 200 ରନର ୱିକେଟ୍ ନୁହେଁ। ଶେଷ ଖେଳରେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ସ ଟିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ସେହିପରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ସର୍ବଦା ଭଲ। ଆମେ ତିଲକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ରିଙ୍କୁକୁ ଆଣିଛୁ।"

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ T20 ସିରିଜର ଫଳାଫଳ

ପ୍ରଥମ T20 - କାନବେରା - ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍

ଦ୍ବିତୀୟ T20 - ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ - ଅଷ୍ଟେଲିଆ 4 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ

ତୃତୀୟ T20 - ହୋବାର୍ଟ - ଭାରତ 5 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ

ଚତୁର୍ଥ T20 - କାରାରା - ଭାରତ 48 ରନ୍ ପେ ବିଜୟୀ

ପଞ୍ଚମ T20 - ବ୍ରିସବେନ୍ - ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍

