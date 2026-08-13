ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ
Mitchell Starc: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : August 13, 2026 at 3:16 PM IST
Mitchell Starc World Record: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ବୋଲର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରଙ୍ଗନା ହେରାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ମହାନ ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ୯ମ ଓଭରରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶାଦମାନ ଇସଲାମଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଲରେ ନାଥନ ଲାୟନ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍କ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ରଙ୍ଗନା ହେରାଥ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାମଲାରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲେ।
Mitchell Starc takes the top spot 👑 pic.twitter.com/EMOBYerUyv— Cricbuzz (@cricbuzz) August 13, 2026
୪୩୪ତମ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଭାରତର ମହାନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଅଲରାଉଣ୍ଡର କପିଳ ଦେବଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। କପିଳ ଦେବ ୧୯୭୮ ରୁ ୧୯୯୪ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜର ୧୦୬ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୌଥ ଭାବେ ୧୧ଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ୧୦ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦୌଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମହାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ୪୩୯ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାର ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟପ୍-୧୦ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଷ୍ଟାର୍କ ଯେଉଁ ଗତିରେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁପାରିବେ।
HISTORY BY MITCHELL STARC 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2026
- He has now most wickets by a left arm bowler in Test history. pic.twitter.com/QIyj3GWqWL
ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ଗତି, ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ୟର୍କର୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସଫଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍କ ସେହି ସୀମିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାର୍କ ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୧୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବେଶ୍ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ସେ ୧୩୦ଟି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୩.୫୮ ହାରରେ ୨୪୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
Mitchell Starc goes past Rangana Herath on International Left-Handers Day 🤛 pic.twitter.com/b2nmgf8wrU— Cricinfo (@cricinfo) August 13, 2026
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ (ବାମହାତୀ ବୋଲର):
- ୪୩୪*- ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୪୩୩- ରଙ୍ଗନା ହେରାଥ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
- ୪୧୪- ୱାସିମ୍ ଅକ୍ରମ (ପାକିସ୍ତାନ)
- ୩୬୨- ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରୀ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
- ୩୫୫- ଚାମିଣ୍ଡା ବାସ୍ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
- ୩୪୮- ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଭାରତ)