ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶଠୁ ପରାଜୟ ପରେ ଆକ୍ସନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଓପନର୍, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି!

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।

AUS vs BAN 2nd Test Australia Test Squad Changes
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଓପନର୍ ୱେଦରାଲ୍ଡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs BAN 2nd Test: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କ୍ରମାଗତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେକ୍ ୱେଦରାଲ୍ଡଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନଶାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ୦-୧ ରେ ପଛୁଆ ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକେଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୱେଦରାଲ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନାହିଁ। ୱେଦରାଲ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷ ଘରୋଇ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୨୪ ରନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୨୦.୩୬ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ୱେଦରାଲ୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନଶାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ରେନଶା ମ୍ୟାକେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶତକ ରହିଛି। ରେନଶା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ଟି ଟେଷ୍ଟର ୨୪ଟି ଇନିଂସରେ ୬୪୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରେନଶା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଫିଲ୍ଡ ଶିଲ୍ଡରେ ସେ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହାରାହାରିରେ ୪୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍‌ଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଂଲିସ୍ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୪୦ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ୧୨୫ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିବ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେନଶାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସାମିଲ କରୁଛି ନା ଇଂଲିସ୍‌ଙ୍କୁ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି।

ଡାରୱିନ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକେଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ନାଥନ୍ ଲିୟନ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରେନଶା, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କଲେ ମହାରେକର୍ଡ!

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରାଶିଦ୍-ଗୁରବାଜ୍

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ

TAGGED:

AUSTRALIA TEST SQUAD CHANGES
AUSTRALIA VS BANGLADESH
WEATHERALD DROPPED
ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରଲିଆ
AUS VS BAN 2ND TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.