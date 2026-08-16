ETV Bharat / sports

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ

AUS vs BAN: ବାଂଲାଦେଶ ରବିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି।

Bangladesh Beat Australia
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS vs BAN 1st Test: ବାଂଲାଦେଶ ରବିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ୨୦୧୭ରେ ମୀରପୁରଠାରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ୨୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ୍ର ୫୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନରେ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି।

ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲରମାନେ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୯୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୨୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରି ୨୨୮ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ୨୮୪ ରନ୍ କରି ମାତ୍ର ୫୭ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ସହଜ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୧ ରନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଆସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ମେହେଦି ହସନ ମିରାଜ ନିଜର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଲେକ୍ସ କେରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟରଙ୍କୁ ୫ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନିଂସକୁ ୮ ରନରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମିରାଜଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏକାକୀ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତସ୍କିନ୍ ଅହମଦ ୧୮ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ହସନ ମହମୁଦଙ୍କ ବଲରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୪ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମିରାଜ ଶେଷରେ ନାଥନ୍ ଲାୟନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନିଂସ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଜିତିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୫୭ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଶତକଧାରୀ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନଙ୍କୁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଦମାନ ଇସଲାମ ଏବଂ ମୋମିନୁଲ ହକ୍ ଦଳକୁ ଆଉ କୌଣସି ଝଟ୍‌କା ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି

ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ସେହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଲେ ଏହି ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି!

TAGGED:

BANGLADESH BEAT AUSTRALIA
AUS VS BAN 1ST TEST HIGHLIGHTS
AUS VS BAN
ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
AUS VS BAN 1ST TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.