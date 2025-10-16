ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚୀନକୁ ଡବଲ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ଟେବୁଲ ଟେନିସ ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ହଂକଂକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା । ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ଜାପାନକୁ 3-0ରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 28 ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି ଚୀନ୍ । ବୁଧବାର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କାମ୍ଭମପତି, କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ,ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ କମହେସ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ସଚିବ ଯୋଗ ଦେଇ କୃତି ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ-ରୌପ୍ୟ-ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଥିଲା ଦେଶ:
ଟେବୁଲ ଟେନିସ ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ହଂକଂକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା । ସେହିପରି ହଂକଂ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସେମିରେ ପରାଜିତ ଦଳ ତାଇପେଇ ଜାପାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲା । ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ ଜାପାନକୁ 3-0ରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା । ଜାପାନ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲା, ସେମି ଖେଳିଥିବା କୋରିଆ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ:
ଆୟୋଜକ ଭାରତ ପୁରୁଷ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଭିଯୋନ ଶେଷ କରିଥିଲା । କୌଣସି ପଦକ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2026 ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ । ଏଥର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବି ପଦକ ହାତେଇବାରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।
କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ପାଖାପାଖି 500 ଖେଳାଳି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସେଥି ପାଇଁ ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହୁଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । "
ପୂର୍ବତନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ସରଥ କମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥର ନାରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ହାରଜିତ ରହିଚି । ଦଳରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ପୁଣି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରର ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଖେଳିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । "
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମହାସଂଘ, ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ୟୁନିଅନ ,ଓଡି଼ଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନ ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । 22 ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର