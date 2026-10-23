ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ
ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : October 23, 2026 at 10:14 AM IST
Asian Para Games: ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତର ପାରା-ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ନିତେଶ କୁମାର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ SL3 ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ଦେଶର ତଥା ପୂର୍ବତନ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ନିତେଶ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୬ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ SL3 ବର୍ଗରେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସିଲଭର ଉଭୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଭାରତର ନିତେଶ କୁମାର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏସଏଲ୩ (SL3) ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୬ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ନିତେଶ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଗେମ୍ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
A BLOCKBUSTER ALL-INDIAN FINAL! 🥇🥈🇮🇳 Heartiest congratulations to reigning Paralympic Champion Nitesh Kumar on clinching Gold, and reigning World Champion Pramod Bhagat on securing Silver in the Badminton Men’s Singles SL3 at the Asian Para Games 2026. #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 23, 2026
ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ନିତେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟୋକିଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପରିଣାମ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲି ଏବଂ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର କିଛି ଶଟ୍ ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।"
ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନିତେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତଥର ମୁଁ ଏହାର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲି। ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ୧୯-୧୬ ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିଲି। ଏଥର ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗେମ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟେ।" ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୨ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏଥର ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସୀମିତ ରହିଛନ୍ତି।
🥇🥈 INDIA’S PARA-BADMINTON 1-2 FINISH! 🇮🇳🔥 Nitesh Kumar wins GOLD 🥇 Pramod Bhagat takes SILVER 🥈 An all-Indian podium in the Men’s Singles SL3 at the Asian Para Games 2026! 🏸🇮🇳 #AsianParaGames2026 #ParaBadminton #NiteshKumar #PramodBhagat #TeamIndia #IndiaSportsHub https://t.co/Sc14N9WJWW— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) October 23, 2026
ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ କଣ?
ଏସଏଲ୩ (SL3) ବର୍ଗରେ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ (ଗୋଡ଼ରେ) ଗମ୍ଭୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଅଧା କୋର୍ଟରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏସଏଲ୪ (SL4) ବର୍ଗରେ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଜନିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଥିବା ଏମିତି ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଥାଏ। ଏସୟୁ୫ (SU5) ବର୍ଗଟି ଉପର ଅଙ୍ଗରେ (ହାତରେ) ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏସଏଚ୬ (SH6) ବର୍ଗଟି କମ୍ ଉଚ୍ଚତା (short stature) ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।