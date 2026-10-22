କିଏ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍? ଭାରତ ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଜିତିଲେ ୧୫ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
Asian Para Games: ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପାରା ଖେଳାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍ ଏକ ବଡ଼ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
Published : October 22, 2026 at 10:20 AM IST
Suvarna Raj Wins Gold: ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର (୨୨ ଅକ୍ଟୋବର) ଭାରତୀୟ ପାରା ଖେଳାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍ ଏକ ବଡ଼ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ବିଭାଗର F54 ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୫.୬୬ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୫ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍ଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥର ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ର F54 କାଟେଗୋରୀରେ ୧୫.୬୬ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେ ୬ଟି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଥର ୧୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ଶାହଲା ହଦିଦି ୧୫.୪୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭିଏତନାମର ଥି ନ୍ଗୋକ୍ ଥୁଇ ଗୁୟେନ ୧୪.୬୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
GOLDEN GLORY FOR SUVARNA RAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Suvarna Raj conquers the podium with a GOLD MEDAL in the Women’s Discus Throw F54 Final! 🇮🇳🏆 With a remarkable throw of 15.66 metres, Suvarna delivers a golden performance and brings immense pride to the nation. 💪✨ She concludes her #AsianParaGames2026 campaign on a high, with GOLD shining around her neck! 🥇🇮🇳 Congratulations, Suvarna Raj! 👏🔥 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍ କିଏ?
ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଜଣେ ହୁଇଲ୍ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ସୁଗମ୍ୟତା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ଅଧିକାରର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ସାରା ଦେଶରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୁଗମ୍ୟତା ଅଡିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ 'ସୁଗମ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ' ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୭,୭୦,୬୦୭ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
F54 ବର୍ଗରେ ଏଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥ୍ରୋଇଙ୍ଗ ଚେୟାର୍ (ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେୟାର୍)ରେ ବସି ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତ ତଥା ଶରୀରର ଉପର ଭାଗର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିସ୍କସ୍ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ହୁଇଲ୍ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣା ତିନିଟି ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସୁବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ। ସେ ୨୦୨୬ରେ ଦୁବାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୋଜିତ ୧୭ତମ ଫଜା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା F54/55 ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୟାନବେରା ଟ୍ରାକ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶଟ୍ପୁଟ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।