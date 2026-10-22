ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ; ଟୋମନ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଟୋମନ୍ କୁମାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : October 22, 2026 at 11:04 AM IST
Asian Para Games: ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ପାରା ଖେଳାଳି ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଟୋମନ୍ କୁମାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଥିଓଡୋରା ଅଡି ଆୟୁଡିଆ ଫେରେଲି ଏବଂ କେନ୍ ସ୍ୱାଗୁମିଲଙ୍ଗଙ୍କୁ ୧୫୧-୧୪୮ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଫାଇନାଲ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପାଖରେ ୩୮-୩୭ ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ୩୯ ସ୍କୋର କରି ୭୭-୭୩ ର ଏକ ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୀତଲ ଏବଂ ଟୋମନ୍ ୩୬ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ତିନି ପଏଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ୩୮ ସ୍କୋର କରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ୧୫୧-୧୪୮ ରେ ହରାଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
16TH GOLD MEDAL AGAYA HAI PRABHU! 🥇 - Sheetal Devi & Toman Kumar wins it 🥹 https://t.co/XFeCQrRn60— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଲ ଏବଂ ଟୋମନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ୟୁନ୍-ହ୍ସିଆନ୍ ଲି ଏବଂ ଜ୍ୟୁନ୍-କାଇ ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୪୨-୧୪୧ ର ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ପାଖରେ ୧୧୨-୧୦୩ ର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ଟୋମନ୍ଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶଟ୍ ମିସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିନିଟି ଶଟ୍ ୧୦ ପଏଣ୍ଟରେ ମାରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ରାଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ'ରେ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୧୬ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୨ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୩୩ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି। ସମୁଦାୟ ୭୧ଟି ପଦକ ସହ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ୧୧୮ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୨୫୩ଟି ପଦକ ସହ ଚୀନ୍ ପଦକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
India climbs to 4th Place in Medal Tally at Asian Para Games 2026! 🔥🔥🔥 16 GOLD 🏅 22 SILVER 🥈 33 BRONZE 🥉 Total Medals - 71 https://t.co/U94XxhBlF4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ
ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର ରାଙ୍କିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ୭୦୪ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ତୁର୍କୀର ଓଜ୍ନୁର କ୍ୟୋରଙ୍କ ସହ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ଦେବୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ (୬୯୮ ପଏଣ୍ଟ) ରେ ମଧ୍ୟ ୬ ପଏଣ୍ଟର ସୁଧାର କରିଛନ୍ତି।
ଶୀତଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଉଭୟ ହାଫ୍ରେ ୩୫୨-୩୫୨ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ୩୨ଟି ‘X’ ଏବଂ ୨୫ଟି ’୧୦’ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ହାଙ୍ଗଜୋଉଠାରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ୬୮୦ ପଏଣ୍ଟର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।