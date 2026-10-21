ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ
ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ିଠାରୁ 140-151ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ।
Published : October 21, 2026 at 6:20 PM IST
SILVER TO PAYAL NAG, ଆଇଚି-ନାଗୋୟା (ଜାପାନ): ଆଜି ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026ରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ପାରା-ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ଜୁଏକିଙ୍ଗ୍ ଜୁ ଏବଂ ଜିଙ୍ଗ ଝାଓଙ୍କଠାରୁ 141-150 ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପାୟଲଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
“ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାରା ଆର୍ଚର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ,” ମାଝୀ ତାଙ୍କ X- ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ।
Heartiest congratulations to Indian para archers Sheetal Devi and Odisha’s Payal Nag on winning the Silver Medal in the Women’s Compound Doubles event at the Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. A proud moment for India and Odisha, showcasing the power of determination, resilience, and Nari Shakti! Wishing both champions greater success ahead. #AsianParaGames2026 #Cheer4Bharat #AsianParaGames— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 21, 2026
"ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନିଷ୍ଠା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ! ଉଭୟ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନବୀନ
ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । "#AsianParaGames2026ରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ #Odisha ତୀରନ୍ଦାଜ #PayalNag ଏବଂ #SheetalDevi ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ସଫଳତା ସାରା ଦେଶର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Congratulate #Odisha archer #PayalNag along with #SheetalDevi on winning the Silver in the Compound Women’s Team event at the #AsianParaGames2026. May this achievement inspire young sportspersons across the country. Wish them all the very best for the future. https://t.co/bJZo9bO8O8— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 21, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା
ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାରା ଆର୍ଚର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Heartiest congratulations to Sheetal Devi and Payal Nag on winning the Silver Medal in the Para Compound Women’s Doubles event in archery at the Asian Para Games 2026. By getting the silver medal, both of you have demonstrated that you are among the best archers. May you continue to set your sights high and take Indian para archery to greater heights.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 21, 2026
"ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026ରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ପାରା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ ଯେ, ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୀରନ୍ଦାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଚାଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଅ" ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ: ଶୀତଲ ଦେବୀ ଓ ତୋମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ