ETV Bharat / sports

ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ

ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ିଠାରୁ 140-151ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ।

Asian Para Games 2026: Sheetal Devi and Payal Nag win silver medal
ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ (X-handle)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SILVER TO PAYAL NAG, ଆଇଚି-ନାଗୋୟା (ଜାପାନ): ଆଜି ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026ରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ପାରା-ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ଜୁଏକିଙ୍ଗ୍ ଜୁ ଏବଂ ଜିଙ୍ଗ ଝାଓଙ୍କଠାରୁ 141-150 ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ପାୟଲଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

“ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାରା ଆର୍ଚର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ,” ମାଝୀ ତାଙ୍କ X- ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ।

"ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନିଷ୍ଠା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ! ଉଭୟ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନବୀନ

ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । "#AsianParaGames2026ରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ #Odisha ତୀରନ୍ଦାଜ #PayalNag ଏବଂ #SheetalDevi ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ସଫଳତା ସାରା ଦେଶର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା

ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାରା ଆର୍ଚର ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

"ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026ରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀରେ ପାରା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ ଯେ, ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତୀରନ୍ଦାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଚାଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଅ" ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ: ଶୀତଲ ଦେବୀ ଓ ତୋମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SILVER TO PAYAL NAG
ASIAN PARA GAMES 2026
ପାୟଲ ନାଗଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ
ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026
SHEETAL DEVI PAYAL NAG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.