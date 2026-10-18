ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ?
Asian Para Games 2026: ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି (୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ଜାପାନର ନାଗୋୟାଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : October 18, 2026 at 11:05 AM IST
Asian Para Games 2026: ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ରବିବାର (୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬)ଜାପାନର ନାଗୋୟାଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏବଂ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ସିମରନ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଧ୍ୱଜବାହକ ହେବେ। ଏଥର ଭାରତ ୧୬୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପଠାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଏହି ଆୟୋଜନ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସର ୫ମ ସିଜନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଜାପାନର ନାଗୋୟାସ୍ଥିତ ନାଗୋୟା ସିଟି ମିଜୁହୋ ପାର୍କ ଆଥଲେଟିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ପାଲୋମା ମିଜୁହୋ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏଥର ଖେଳର ଅଫିସିଆଲ୍ ଥିମ୍ ହେଉଛି 'ଇମାଜିନ ୱାନ ହାର୍ଟ' (Imagine One Heart)। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ୧୮ ରୁ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଭାବିନା ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହ ଧ୍ୱଜବାହକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିନାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମରନ ଶର୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
The stage is set for the #AsianParaGames2026 Opening Ceremony! ✨ 🗓️ 18 October | ⏰ 2:30 PM IST onwards 📺 Watch LIVE on DD Sports 📱 Live streaming on Prasar Bharati Sports Youtube & WAVES OTT Link is here - https://t.co/ZwOOlUgz1M #Cheer4Bharat https://t.co/pXbYY4BdRW— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 17, 2026
ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାଗନେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ୧୬୮ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍
ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୬୮ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୨୮୧ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୯୮ ଜଣ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧୫ ଜଣ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଚୀନ୍ର ହାଙ୍ଗଜୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଦଳର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ୩୦୩ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏଥର ପାରା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୧୮ ରୁ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଚେସ୍ , ପାରା-ରୋଇଂ ଏବଂ ପାରା-କ୍ୟାନୋଇଂ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ସାମିଲ ନ ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟୋଜନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଖେଳରେ କଡ଼ା କୋଟା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଗତଥର ଭାରତ ୧୨୩ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୋଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୬୨ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ୧୬୮ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୫୬ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୧୧ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ?
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାପାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ FanCode ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। DD Sports କିମ୍ବା ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପାରାଲିମ୍ପିକ ଚାମ୍ପିଅନ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଓ ଅବନୀ ଲେଖରାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବେ।