ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ୩୦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ୧୧୪ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କଲା ଭାରତ
Asian Para Games 2026: ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି।
Published : October 24, 2026 at 10:40 AM IST
Asian Para Games 2026: ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଜାପାନ୍ର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ୩୦ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୫ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୪୯ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ ମୋଟ ୧୧୪ଟି ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୨୦୨୩ରେ ଚୀନ୍ର ହାଙ୍ଗଝୁରେ କରିଥିବା ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହାଙ୍ଗଝୁରେ ଭାରତ ୨୭ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୧୦୮ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା।
ଏଥର ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ମାନେ କମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଓ ଶୁଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନିଜର ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏଥର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୧୬୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା। ଯାହାକି ୨୦୨୩ରେ ହାଙ୍ଗଝୁରେ ହୋଇଥିବା ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହାଙ୍ଗଝୁରେ ୨୭ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ୧୦୮ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା।
THE RISE OF INDIAN PARA ATHLETES! 🇮🇳 2010 - 1 Gold 🥇 4 Silver 🥈 9 Bronze 🥉 2014 - 3 Gold 🥇 14 Silver 🥈 16 Bronze 🥉 2018 - 15 Gold 🥇 24 Silver 🥈 33 Bronze 🥉 2022 - 27 Gold 🥇 32 Silver 🥈 49 Bronze 🥉 2026 - 30 Gold 🥇 35 Silver 🥈 49 Bronze 🥉 Over the years, we have improved massively! Credit to all the para athletes, coaches, support staff, and the Government for their efforts and investment in infrastructure here. We need to keep growing here!!!! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ କେବଳ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଦବଦବା ରହି ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି, ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଏବଂ ସୁଟର୍ ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାରତ ୩୦ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୫ଟି ରଜତ ଏବଂ ୪୯ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯାନର ଶେଷ ଦିନରେ ଭାରତ ନଅଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାର ଦିନକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ, ଶୁଟିଂ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରୁ ମିଳିଥିଲା।
🚨 JUST IN: INDIA RECORDS ITS BEST-EVER CAMPAIGN IN ASIAN PARA GAMES HISTORY! 🇮🇳 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze 114 MEDALS IN TOTAL!!!!! 🥹❤️ https://t.co/iBdrs0whhD— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ମୋଟ ୬୫ଟି ପଦକ ଜିତିଛି, ଯାହା ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୧୨ଟି ଅଧିକ। ତଥାପି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୀତେଶ କୁମାର ଏବଂ ନବୀନ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି।
କିଏ ହେବେ ଭାରତର ଧ୍ୱଜବାହକ?
ଦୁଇଥରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ସୁଟର୍ ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟ୍ ନିଶାଦ୍ କୁମାର ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସର ଉଦଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଭାରତର ଧ୍ୱଜବାହକ ହେବେ। ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।