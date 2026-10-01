ଅଭିଷେକଙ୍କ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୋଲ୍! ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
IND vs PAK Hockey: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : October 1, 2026 at 3:00 PM IST
IND vs PAK Hockey: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-3 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ହକି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍କୋରକୁ ସମାନ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଷେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର 49 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଯାହା ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହିଁ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ପେନାଲ୍ଟିରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଚାରିଥର ଗୋଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ହରମନପ୍ରୀତ ପଞ୍ଚମ ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଫରି ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ ଏହାପରେ 13ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସୁଖଜୀତ ସିଂହ 23 ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 3-0 କରିଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା 3-1 ଗୋଲ୍ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ସୁଖଜୀତ ସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଲ୍ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅବୁ ମହମୁଦ 30ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ 7ଟି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଥର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive! 🏑⚡
The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1
ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଅହମ୍ମଦ ବଟ୍ଟଙ୍କୁ 38ତମ ମିନିଟ୍ରେ ହଳଦିଆ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତର ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ 43ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁଜ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ହନନ ଶାହିଦ 45ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆରମ୍ଭରେ ୱହିଦ୍ ରାଣା 49ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ବରାବାର କରିଦେଇଥିଲେ।
ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲଗାତାର ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାପରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳ ସମାନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 60ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।