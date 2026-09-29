ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ? ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଗଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ GOLD
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସେମିଫାଇନାଲ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଏହି ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : September 29, 2026 at 10:25 AM IST
Asian Games 2026 Cricket: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସେମିଫାଇନାଲ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସାମ୍ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସହିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେବ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଏହି ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେତେବେଳେକି ଫାଇନାଲ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଚାରିଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷା ସ୍ଥିର କଲା ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ
ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ମୁକାବିଲା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।
ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟଚ୍ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲେ ଭାରତକୁ ଫାଇଦା
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହେ, ତେବେ ରାଙ୍କିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ୱର-1 ରେ ରହିଛି ଅନ୍ଯପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନବମ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଜରୁରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚକୁ ଧୋଇନିଏ ତଥାପି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମାନ ସମୀକରଣ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ନା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଟି20 ରାଙ୍କିଂରେ ଛଅ ନମ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
1st Quarter Final - Rain.— Johns. (@CricCrazyJohns) September 29, 2026
2nd Quarter Final - Rain.
3rd Quarter Final - Rain.
4th Quarter Final - Rain.
ITS RAIN & ASIAN GAMES IN CRICKET 🤯❌
India, Pakistan, Sri Lanka & Bangladesh has qualified into the Semi Final. 🥇
If it rains in final, Gold Medal will be shared 🤝 pic.twitter.com/iCRYuzdKeH
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଫାଇନାଲ
ଏହି ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ନିଜ ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ରେ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମାନ ଦିନ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ ଯେ ତାର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯାଉ। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତେ ଏବଂ ଏପଟେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ଖେଳିବ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ?
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ ଅଟେ। ଦଳ 2023 ହାଙ୍ଗଜୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ନିୟମ ନଥିଲା କାରଣ 2022 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଉନ୍ନତ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ଡ ଦିଆଯିବା ବଦଳରେ ବର୍ଷାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଗଲେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।