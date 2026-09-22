ETV Bharat / sports

ଭାରତ ସହ ପୋଡିୟମରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ପାକିସ୍ତାନ; ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଇଛି।

Asian Games Cricket Pakistan Women Win Bronze
ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games Cricket: ଜାପାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଖେଳୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩୧ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୧୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଏହି ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାତରୁ ୮ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଦଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥାହେଲେ, ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସନା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫାତିମାଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୨ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୬୭ ରନ୍‌ ସ୍କୋରରେ ଅଧା ଦଳ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୁଲ୍ ଫିରୋଜା ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୱାଲ ଜୁଲଫିକାର ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ତରଫରୁ ସାୟରା ଜବୀନ ୫ ରନ୍, ଆୟଶା ଜାଫର ୯ ରନ୍ ଏବଂ ଇମାନ ଫାତିମା ବିନା ଖାତା ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ଏବଂ ଆଲିଆ ରିଆଜ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୭ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଲିଆ ୨ ବଲ୍‌ରେ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଫାତିମା ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୫ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ନାହିଦା ଅଖତର, ଶୋର୍ଣ୍ଣା ଅଖତର ଏବଂ ରିତୁ ମୋନି ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜିଦା ଅଖତର ମେଘଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

୧୪୬ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍‌ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଦିଲାରା ଅଖତର ୧୨ ରନ୍, ଜୁଏରିଆ ଫର୍ଦୌସ ୪ ରନ୍ ଓ ଶୋଭନା ମୋସ୍ତରୀ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟିକା ନିଗାର ସୁଲତାନା ଏବଂ ଶର୍ମିନ୍ ଅଖତର ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୭ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନା ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶର୍ମିନ୍ ୪୫ ବଲ୍‌ରେ ୪୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ତଥାପି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଲଢୁଆ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩୧ ରନ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଉମ୍‌ ଏ ହାନି ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ତସ୍ମିୟା ରୁବାବ, ଫାତିମା ସନା, ନଶ୍‌ରା ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆୟଶା ଜାଫର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଫଳାଫଳ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ପଦକ ବିଜେତା
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ASIAN GAMES CRICKET PAKISTAN WOMEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.