ETV Bharat / sports

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନିତେଶ; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କୁସ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ନିତେଶ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 0-4 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Wrestler Nitesh Siwach Shines at Asian Games 2026
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନିତେଶ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Wrestling: ଭାରତର 23 ବର୍ଷୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ନିତେଶ ସିୱାଚ୍ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ 97 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ୟୁରି ନକାଜାତୋଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 0-4 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିତେଶ ରିଙ୍ଗ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା 0-2 ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନି ମିନିଟ୍‌ରେ ନିତେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା 2-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍‌ରେ ନିତେଶ ଆହୁରି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇ 0-4 ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଖସିଯାଇଥିଲା।

ନିତେଶ ସିୱାଚ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଗନଖୁୟାଗ ଗନବାତାରଙ୍କୁ 9-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ପୁରୁଷ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ 97 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସେ 'ଟେକ୍ନିକାଲ ସୁପିରିୟରିଟି' ଆଧାରରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ନିତେଶ ଯଦି ନକାଜାତୋଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ 64 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂ (କୁସ୍ତି) ରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଗଣପତ ଅନ୍ଦଲକର ଏବଂ ମାଲୱା ସିଂହ। ଦୁହେଁ 1962 ମସିହା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପୁରୁଷ 87 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ଅଭିଷେକଙ୍କ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୋଲ୍‌! ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
  2. ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍
  3. 'ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ନଥିଲା...' ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର, ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଭାରତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପଦକ ତାଲିକା
ନିତେଶ ସିୱାଚ୍ ରେସଲିଂ ମେଡାଲ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଅପଡେଟ୍
ASIAN GAMES 2026 WRESTLING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.