ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନିତେଶ; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ କୁସ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ନିତେଶ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 0-4 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : October 1, 2026 at 4:52 PM IST
Asian Games 2026 Wrestling: ଭାରତର 23 ବର୍ଷୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ନିତେଶ ସିୱାଚ୍ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ 97 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ୟୁରି ନକାଜାତୋଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଏକତରଫା ଭାବେ 0-4 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିତେଶ ରିଙ୍ଗ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା 0-2 ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନି ମିନିଟ୍ରେ ନିତେଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜାପାନୀ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା 2-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍ରେ ନିତେଶ ଆହୁରି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇ 0-4 ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଖସିଯାଇଥିଲା।
ନିତେଶ ସିୱାଚ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଗନଖୁୟାଗ ଗନବାତାରଙ୍କୁ 9-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ପୁରୁଷ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ 97 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସେ 'ଟେକ୍ନିକାଲ ସୁପିରିୟରିଟି' ଆଧାରରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
NITESH SIWACH WINS THE SILVER IN GRECO-ROMAN WRESTLING AT ASIAN GAMES! 🥈 pic.twitter.com/ZkI3jk1IHe— The Khel India (@TheKhelIndia) October 1, 2026
ନିତେଶ ଯଦି ନକାଜାତୋଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ 64 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂ (କୁସ୍ତି) ରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଗଣପତ ଅନ୍ଦଲକର ଏବଂ ମାଲୱା ସିଂହ। ଦୁହେଁ 1962 ମସିହା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୀକୋ-ରୋମାନ ରେସଲିଂରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପୁରୁଷ 87 କିଗ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।