କିଏ ଏହି ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍? ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଜିତାଇଲେ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟିଯାକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 20, 2026 at 12:50 PM IST
Elavenil Valarivan : ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ 2ଟି ପଦକ ଜିତିସାରିଛି। ଭାରତକୁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 27 ବର୍ଷୀୟା ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ପ୍ରଥମେ ସୋନମ ମସ୍କାର ଓ ବିଦର୍ସା କୋଚଲୁମକଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତାଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ 1898 ସ୍କୋର କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ଦଳ 1904 ଅଙ୍କ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ 252.4 ଅଙ୍କ ହାସଲ କରି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଜାପାନୀ ଖେଳାଳି 253 ଅଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ 633 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
Elavenil Valarivan wins Silver for India 🥈 pic.twitter.com/BCn84ONGLw— The Khel India (@TheKhelIndia) September 20, 2026
ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 633 ଅଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମେଡାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଦାବିଦାର ରହିଥିଲେ। ସେ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ କିଏ?
ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଇଫଲ୍ ସୁଟର ଏବଂ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ଇଲାଭେନିଲ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ 2 ଅଗଷ୍ଟ 1999 ରେ ତାମିଲନାଡୁର କୁଡ୍ଡାଲୋରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାଲାରିଭାନ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Another Silver for Elavenil Valarivan!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 20, 2026
Heartiest congratulations to Elavenil Valarivan on securing the Silver Medal in the Women’s 10m Air Rifle Individual event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/sfZG1RnOn6
ଆଇଏସଏସଏଫ୍ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସିନିୟର ସର୍କିଟ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଇଲାଭେନିଲ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି।
10m Air Rifle Women’s Individual | Qualification— SAI Media (@Media_SAI) September 20, 2026
A strong qualification round for India as Sonam Uttam Maskar and Elavenil Valarivan book their places in the Final.
Sonam Uttam Maskar (Khelo India Athlete) — 3rd | 634.1
Elavenil Valarivan (TOPS Core Athlete) — 7th | 633.5… pic.twitter.com/3iUEanfqLi
ଗୋୟାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଇଲାଭେନିଲ୍ ସୋନମ ମସ୍କାର ଏବଂ ବିଦର୍ସା କେ. ବିନୋଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ସୁଟିଂରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଚାର।