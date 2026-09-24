3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 37 ଗୋଲ୍! ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-2 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
ଭାରତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-2 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : September 24, 2026 at 3:37 PM IST
Asian Games 2026 Hockey: ଭାରତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 8-2 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।
ଆଜି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ 4ର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଗତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସୁଖଜିତ ସିଂହ 9ମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ 11ତମ ମିନିଟ୍ରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 11 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ 3-0 ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। 14ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 14ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ସାତଟି ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ କୋରିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିମ୍ ଜାଏହୋ ମ୍ୟାଚର 42ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି କୋରିଆର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ କିମ୍ ୟୋଙ୍ଗବୋକ୍ 52ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ 8-2 କରିଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଗୋଲ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା। ପୁରୁଷ ହକିରେ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ ମାମଲାରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୧୯୬୨ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ କୋରିଆକୁ 5-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ୍ର ଥିଲା।
𝗔 𝗧𝗛𝗜𝗥𝗗 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗪𝗜𝗡! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2026
The Indian Men’s Team's commanding 8-2 victory over South Korea is not only their third consecutive at Asian Games 2026 but also the best ever against the South Koreans in Asian Games history ! 🏑💪
India now turn their attention to… pic.twitter.com/yQRyC5mlKz
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରଷ ହକି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଭାରତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ନିଜ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ 13-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ 16-1 ରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ 8-2 ର ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ଏହି ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ 37ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜାପାନ ସହିତ ଖେଳିବ।