ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ତାଜିକିସ୍ତାନ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ସୁଜିତ୍
Asian Games 2026: ତାଜିକିସ୍ତାନର ଅବ୍ଦୁଲମାଜିଦ୍ କୁଦିଏଭ୍ଙ୍କୁ ୧୦-୯ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ସୁଜିତ୍ କଲକଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କୁସ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : October 2, 2026 at 4:09 PM IST
Sujeet Kalakal Wins Gold Medal: ଭାରତର ସୁଜିତ୍ କଲକଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କୁସ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ୬୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ସୁଜିତ୍ ତାଜିକିସ୍ତାନର ଅବ୍ଦୁଲମାଜିଦ୍ କୁଦିଏଭ୍ଙ୍କୁ ୧୦-୯ ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ସମୟରେ ସୁଜିତ୍ ୨-୯ ରେ ପଛୁଆ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ସେ ଏଭଳି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ସୁଜିତ୍ ୨-୪ ରେ ପଛରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଜିକିସ୍ତାନର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ସ୍କୋର ୯-୨ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁଜିତ୍ଙ୍କ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଖସିଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା। ସୁଜିତ୍ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରିଟି ଟେକଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେକଡାଉନ୍ରୁ ଦୁଇ-ଦୁଇ ଅଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ୨-୯ ସ୍କୋରରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ୮-୯ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଥିଲା। ତାଜିକିସ୍ତାନର ପହିଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଜିତ୍ ଆଉ ଏକ ଟେକଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୧୦-୯ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସୁଜିତ୍ ୯-୨ ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ୧୦-୯ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସୁଜିତ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚାପ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଥିଲା।
ANKUSH PANGHAL WINS BOXING GOLD AT THE ASIAN GAMES 2026! 🥇🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- Beats 🇰🇷 Korean boxer 5:0 in the Finals
3/3 BOXING GOLD AT ASIAN GAMES 2026! 🏅 pic.twitter.com/fcn79BBf51
ସୁଜିତ୍ଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକକୁ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ୬୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଜିତ୍ କଲକଲ୍ ହରିୟାଣାର ଚରଖି ଦାଦ୍ରିର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୨ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କୁସ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରେରଣା ନିଜ ପିତା ଦୟାନନ୍ଦ କଲକଲ୍ଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ କି ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପହିଲମାନ ଥିଲେ।
ସୁଜିତ୍ ୬୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାର ବର୍ଗରେ ସେ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ସ୍ତରରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ରେ ସେ ସର୍ବିଆର ନୋଭି ସାଦ୍ ଠାରେ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଉମିଦଜୋନ୍ ଜଲୋଲୋଭ୍ଙ୍କୁ ୧୦-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୬ରେ ସୁଜିତ୍ ସିନିୟର ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ଏବଂ ରାଙ୍କିଂ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ସୁଜିତ୍ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ନିଜର ସଫଳତା ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।