ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ କମାଲ କଲେ ନୀରୁ ଓ କ୍ୟାନନ୍; ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 9ମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
Asian Games 2026: ଶୁଟିଂର ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : September 30, 2026 at 12:20 PM IST
India Wins 9th Gold Medal: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଟିଂର ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ଶଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ନୀରୁ ଏବଂ କାୟନନ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ମୋଟ 40ଟି ଶଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 34ଟି ଶଟ୍ରେ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗାଇ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି 34ଟି ଶଟ୍ ସହିତ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏସିଆନ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ 40ଟି ଶଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 34ଟିରେ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବଳରେ ସେମାନେ ଏସିଆନ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଏସିଆନ ରେକର୍ଡ କତାର ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ କି ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 40ଟି ଶଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟିରେ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାପ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କତାରର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍-ରୁମୈହି ଏବଂ ରେ ବାସିଲ୍ 32 ସ୍କୋର ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଚି ୟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ ୟୁନୋଙ୍ଗ୍ ତିନୋଟି ସିରିଜ୍ରେ ମୋଟ 23 ସ୍କୋର କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
NEERU DHANDA AT ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
🥇 Women’s Trap Individual
🥇 Mixed Team Trap
🥈 Women’s Team Trap
WHAT AN INCREDIBLE CAMPAIGN! 🫡 pic.twitter.com/qpyTZKqspr
ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ
ଭାରତ ପାଇଁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ବୁଧବାରର ଆରମ୍ଭ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚିକିଥା ତନିପାର୍ଥୀ ଏବଂ ସାହିଲ ରାଜେଶ ଯାଦବଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୀରୁ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ୟାନନ୍ ଚେନାଇ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତର ଝୋଲିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବକ୍ସିଂରେ ପ୍ରିୟା ଘନଘସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
India climbs to 8th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
9 GOLD 🏅21 SILVER🥈 27 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/5moDX5uTyX
ଶୁଟିଂରେ ଆସିଥିବା ଏହି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ 9ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବ୍ୟତୀତ 21ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 27ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 57ଟି ପଦକ ଜିତାଯାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ବାକି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି।