ଲଭଲିନାଙ୍କ ପରେ ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ୭୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା
Asian Games 2026: ମହିଳା 65 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : October 2, 2026 at 3:13 PM IST
Parveen Hooda Wins Boxing Gold: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ମହିଳା 65 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ଙ୍କୁ 3-2 ର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ପରଭୀନ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ କମବ୍ୟାକ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପରଭୀନ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବେଶ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜମାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଚମତ୍କାର କାଉଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ୍ ମାରି ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ କିଛି ଶକ୍ତ ଜ୍ୟାବ୍ (jab) ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପରଭୀନ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରି ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପରଭୀନ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପରଭୀନ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ। ସେ ରିଙ୍ଗ୍ ଭିତରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ପରଭୀନ କିଛି ବଡି ଶଟ୍ସ (body shots) ମାରି ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ ଧମାକେଦାର କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ 10-9 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଥିଲେ।
WHAT AN INCREDIBLE COMEBACK! 🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- Had her 2022 Asian Games bronze medal stripped after a whereabouts failure and missed the Paris 2024 Olympics.
- Lost 2-3 in the Commonwealth Hames 2026 Quarterfinals.
FROM LOSING IT ALL TO BECOMING AN ASIAN GAMES CHAMPION 2026! 🏅
WHAT A… pic.twitter.com/UnLoQD8O2I
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚେନ୍ ନିଏନ୍-ଚିନ୍ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଞ୍ଚ୍ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଭୀନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଚେନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜମାରୁ ମଥାନତ କରିନଥିଲେ। ସେ କାଉଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରଭୀନ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚେନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲକୁ 3-2ରେ ଜିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍
ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାରକା ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଲଭଲିନା ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ଖେଳାଳି ବାଓ ଜିଇଙ୍କୁ 5-0 ର ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଲଭଲିନାଙ୍କର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।