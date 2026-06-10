Asian Games ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା PCB; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବାବର, ଶାହୀନ ଓ ରିଜୱାନ
Pakistan squad: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : June 10, 2026 at 11:17 AM IST
Asian Games 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲୀ ଆଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାବର ଆଜମ, ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଭଳି ମନେହେଉଛି। କାରଣ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଯିଏକି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ପିସିବି କରିସାରିଛି। ଦଳରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଛି? ଏହାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ସିରିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଇପାରେ।
🚨 Sahibzada Farhan to lead Pakistan in this year's Asian Games in Japan— Cricbuzz (@cricbuzz) June 10, 2026
Full squad: Sahibzada Farhan (captain), Abdul Samad (vice-captain), Abrar Ahmed, Ahmed Daniyal, Akif Javed, Ali Raza, Arafat Minhas, Haider Ali, Hasan Nawaz, Maaz Sadaqat, Mohammad Salman Mirza, Saad… pic.twitter.com/B4QFqWQZEr
୧୦ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଇଚି ପ୍ରିଫେକ୍ଚରର କୋରୋଗି ଏଥଲେଟିକ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଖେଳାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୪୬ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଥିବା ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ (ଅଧିନାୟକତ୍ୱ) ନେବେ, ଯିଏକି ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ୪ ଜଣ ଏମିତି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି।
🚨 PAKISTAN T20 SQUAD FOR THE ASIAN GAMES 2026. 🚨— Sheri. (@CallMeSheri1_) June 10, 2026
- Sahibzada Farhan, the captain. 🤯 pic.twitter.com/Zicg8ZZRIA
ଆକିଫ୍ ଜାଭେଦ୍, ଅଲୀ ରଜା, ମାଜ୍ ସଦାକତ ଏବଂ ସାଦ୍ ମସୁଦ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୧୬ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ: ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ ସମଦ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ, ଅହମ୍ମଦ ଦାନିୟାଲ, ଆକିଫ୍ ଜାଭେଦ୍, ଅଲୀ ରଜା, ଅରାଫାତ ମିନ୍ହାସ, ହୈଦର ଅଲୀ, ହସନ ନୱାଜ, ମାଜ୍ ସଦାକତ, ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ ମିର୍ଜା, ସାଦ୍ ମସୁଦ୍, ସୈମ ଆୟୁବ, ସୁଫିୟାନ ମୋକିମ୍ ଏବଂ ଉସମାନ ଖାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର)।