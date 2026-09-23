ETV Bharat / sports

୨୮ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ! ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଭାରଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

Mirabai Chanu Wins Silver Medal
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirabai Chanu Wins Silver Medal: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଭାରଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୪୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ 198 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମୀରାବାଇଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତକୁ ଭାରଉତ୍ତୋଳନରେ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର କୌଣସି ପଦକ ମିଳିଛି।

ସ୍ନାଚ୍‌ରେ 87 କିଲୋ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ ମୀରାବାଇ

ମୀରାବାଇ ସ୍ନାଚ୍‌ରେ 83 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 85 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 87 କିଲୋଗ୍ରାମର ସଫଳ ଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାଚ୍ ପରେ ସେ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବଜାୟ ରହିଥିଲେ।

କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ଉଠାଇଲେ 111 କିଲୋ ଓଜନ

କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ମୀରାବାଇ 107 କିଲୋଗ୍ରାମର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 111 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସ୍କୋର 198 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା। ମୀରାବାଇ 87 କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ନାଚ୍ ଏବଂ 111 କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ସହିତ ମୋଟ 198 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରି ସଙ୍ଗ ଗମ୍ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରି ସଙ୍ଗ ଗମ୍ ମୋଟ 215 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ନାଚ୍‌ରେ 94 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 121 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଜାୟାନା ଲୁଲୁକ୍ ଡିଆନା ତ୍ରି ମୋଟ 191 କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍କୋର ସହିତ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ନାଚ୍‌ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 88 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ 103 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ।

28 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ମିଳିଲା ପଦକ

ମୀରାବାଇଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଭାରତର ପଦକ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1998 ବ୍ୟାଙ୍କକ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତକୁ ଏହି ଖେଳରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ କୌଣସି ପଦକ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀରାବାଇ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପଦକ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ 11 ଛୁଇଁଲା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 11 ଛୁଇଁଛି। ଏହି ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଜିତିଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାର୍ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ୪୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଟିଂରେ ହିମାଂଶୁ ଢିଲୋନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଚିକା ତରିୟାଲ ମିକ୍ସଡ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସ୍କିଟ୍ ଶୁଟିଂ ଦଳ ସମେତ ସଫ୍ଟ ଟେନିସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପଦକ
ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ରେକର୍ଡ
MIRABAI CHANU WINS SILVER MEDAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.