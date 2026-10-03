ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ: ମହିଳା ପରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ
ଜାପାନର ନିଶିନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନକୁ 19 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : October 3, 2026 at 1:35 PM IST
Asian Games Cricket Final: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଛି ଭାରତ । 19 ରନ୍ରେ ଭାରତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବାନ୍ଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ।
ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 211 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଟି-20ରେ ଏହା ଭାରତର ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର । ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା । ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 9 ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 15 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଛକା ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ସୈମ ଆୟୁବ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ 28 ରନ୍ର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 4 ବଲ୍ରେ 2 କରି ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦ ଡାନିୟାଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତିଲକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏକ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ 28 ବଲ୍ରେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ଛକା ସହ 61 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 42 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ । ଅଭିଷେକ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଆରାଫତ ମିନହାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଆରାଫତ 14ତମ ଓଭରରେ ଇଶାନ କିଶନ (18 ବଲ୍ରେ 20 ରନ୍, 3ଟି ଚୌକା)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଇଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ 35 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । 15 ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । 24 ବଲ୍ରେ 2ଟି ଚୌକା ସହିତ 21 ରନ୍ କରି ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେୟସ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଆୟର ଫେରିବା ପରେ ଭାରତର ସ୍କୋର 133ରେ ଥିଲା । ପରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ 30 ବଲ୍ରେ 62 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଡାନିୟଲ୍ 20ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଦୁବେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ସେ 15 ବଲ୍ରେ 2ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ମାରି 27 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ 22 ବଲ୍ରେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ମାରି 51 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଶେଷ 4 ଓଭରରେ ଭାରତ 69 ରନ୍ କରିଥିଲା । 20 ଓଭରରେ 211 ରନ୍ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ 212 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ।