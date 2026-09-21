ETV Bharat / sports

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ

Asian Games 2026: ଭାରତ ପୁଲ୍‌-ବି ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ଗୋଲ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Asian Games 2026 Hockey India Beat Indonesia
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Hockey: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଗିଫୁ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍‌-ବି ର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ଗୋଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକତରଫା ବିଜୟ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରକ୍ଷଣଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା, ରୁତୁଜା ପିସଲ ଏବଂ ନବନୀତ କୌର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ରାଣା ୨୫ତମ ମିନିଟରେ, ଦୀପିକା ୨୮ତମ ମିନିଟରେ ଓ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ୩୦ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୯-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ବଲ୍ ପୋଜେସନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ମୋଟ ୯ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା।

ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ ୩୪ତମ ମିନିଟରେ, ନବନୀତ ୩୫ତମ ମିନିଟରେ, ଇଶିକା ୩୬ତମ ମିନିଟରେ, ରୁତୁଜା ୩୯ତମ ମିନିଟରେ ଏବଂ ଦୀପିକା ୪୦ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଇନେସ୍ ଆଦିୟିତା ୩୨ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରି ନିଜ ଦଳର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଶେଷ କ୍ଵାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ନବନୀତ ୫ଶତମ ଏବଂ ୫୭ତମ ମିନିଟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ରାଣା ୫୭ତମ ମିନିଟରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୧୭-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ୧୯-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୀପିକା ସେହରାବତ ଏକାକୀ ଆଠଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ୍ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଆସିଥିଲା। ଇଶିକା ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦୀପିକାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏକ ବିଶ୍ଵ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ତିନିଟି ଗୋଲ୍ କରି ସେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ବନାମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହକି ମ୍ୟାଚ୍
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ହକି ହାଇଲାଇଟ୍ସ
ମହିଳା ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ASIAN GAMES 2026 HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.