ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ମହାବିଜୟ, ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ 20-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ 56ଟି ଗୋଲ୍ କରିସାରିଛି।
Published : September 23, 2026 at 3:14 PM IST
India vs Thailand Hockey: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ବିଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍-ବି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ 20-1 ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 60 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ 56ଟି ଗୋଲ୍ କରିସାରିଛି। ଦୀପିକା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମହିଳା ହକିର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ହିଁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦୀପିକା ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆଠଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା (2ୟ, 8ମ, 9ମ, 24ତମ, 33ତମ, 36ତମ, 39ତମ, 51ତମ ଓ 57ତମ ମିନିଟ୍) ରେ ନଅଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଫରୱାର୍ଡ ନବନୀତ କୌର ଚାରିଟି (4ର୍ଥ, 29ତମ, 35ତମ ଓ 51ତମ ମିନିଟ୍) ଓ ଋତୁଜା ପିସାଲ୍ ତିନିଟି (10ମ, 11ତମ ଓ 47ତମ ମିନିଟ୍) ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ନେହା (19ତମ), ଲାଲ୍ରେମ୍ସିଆମୀ (26ତମ), ସାକ୍ଷୀ ରାଣା (29ତମ) ଓ ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ (45ତମ ମିନିଟ୍) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ 49ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଇମ୍ପା କୁଞ୍ଜିରା କରିଥିଲେ।
𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗧! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 23, 2026
A staggering nine goals scored by Deepika as the Indian Women’s Team seals third successive dominant victory, hammering Thailand 20-1 in their third Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💥
Three matches. Three wins. India… pic.twitter.com/n5gGrJ60cA
ପ୍ରଥମ ତିନିଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦବଦବା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା। ଖେଳ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ମିଳିଥିଲା। 57ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସୁପାନ୍ସା ସାମାନ୍ସୋ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ 20-1 ର ଏକତରଫା ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 20-1 ର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ 19-0 ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ 17-1 ରେ ହରାଇଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲ୍-ବି ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫) ଆୟୋଜକ ଜାପାନ ସହିତ ଖେଳିବ।