ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 2-0 ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 2-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Published : September 30, 2026 at 5:20 PM IST
Asian Games Hockey: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 2-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତର ସାମ୍ନା ଚୀନ୍ ସହିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ 44 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ସହକାଶେ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛି।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅପରାଜେୟ ରହିଛି। ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇଶିକା ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଇଶିକା ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ 1-0 ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। କୋରିଆ ଦଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସହଜରେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରମ୍ଭରୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୋରିଆର ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ କୋରିଆର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରି ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତକୁ ମୋଟ 9ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଲ୍ଶୂନ୍ୟ ବରାବରିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକାବିଲା ବରାବରିରେ ହିଁ ରହିଥିଲା।
INDIA WOMEN’S TEAM ARE INTO THE HOCKEY FINALS AT ASIAN GAMES 2026!🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- India defeated South Korea 2-0 in Semis!
LET’S GO FOR THE GOLD GIRLS! 🥇 pic.twitter.com/LVkMIy04Lt
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି 30ତମ ମିନିଟ୍ରେ ବଲଜିତ୍ କୌରଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାର ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଇଶିକା 44ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲେ। ଭାରତ ଏହିପରି ଭାବେ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। କୋରିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଟପ୍ପୋ 48ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚକୁ 2-0 ରେ ଜିତି ନେଇଛି।