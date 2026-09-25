ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026: ଜାପାନକୁ 3-1 ଗୋଲ୍ ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
INDW vs JAPW: ଜାପାନକୁ 3-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : September 25, 2026 at 11:06 AM IST
Asian Games 2026 Hockey: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଜାପାନକୁ 3-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଲ୍-ବି ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି । ଭାରତ ଏହାପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗୋଲ୍ର ବର୍ଷା କରିଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲାଲରେମସିଆମି, ଇଶିକା ଓ ନବନୀତ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନ ପାଇଁ ଶିହୋ କୋବାୟାକାୱା ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ 2-0 ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି 2ଟି ଗୋଲ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା ।
ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ରହିଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ମିଳିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏର ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଥିଲା । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ର ଶେଷ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତିନିଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଶେଷ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନରରେ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶଟ୍କୁ ଜାପାନୀ ଗୋଲକିପର ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିବାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଇଶିକା ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ସେହି ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଷଷ୍ଠ ମିନିଟ୍ରେ ନବନୀତଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ନବନୀତ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟିକୱର୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ଦମଦାର ଶଟ୍ ସହ ଏହି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ।
ଜାପାନ ଅବଶ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ହିଁ କୋବାୟାକାୱା ସର୍କଲର ଶୀର୍ଷରୁ ଏକ ଦମଦାର ଶଟ୍ ମାରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ସବିତା ଅଟକାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତକୁ 50ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା । ଜାପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ହୁଟର୍ ବାଜିବାର ଚାରି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତ ତାହାକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗥𝗘𝗗! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
The Indian Women’s Team gets the job done against hosts Japan, sealing a 3-1 win in their fourth Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💪
Four games. Four wins. And a place in the last four! 🇮🇳🙌#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/3sXE8GAv0Y
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ 59ଟି ଗୋଲ୍ କରିସାରିଛି । ଜାପାନକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଅତିକମରେ 17ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛି । ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 19-0 ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ 17-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 20-1 ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମକୁ ଦେଖି ଏଥର ଦଳଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
Four games. Four statement wins. And now the Indian Women’s Team have punched their ticket to the Asian Games 2026 semi-finals! 🏑💥
🇮🇳 19-0 🇺🇿 Uzbekistan
🇮🇳 17-1 🇮🇩 Indonesia
🇮🇳 20-1 🇹🇭 Thailand
🇮🇳 3-1 🇯🇵 Japan#HockeyIndia… pic.twitter.com/ghV1WhtoVK
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଅଟେ । ଭାରତକୁ 1982 ମସିହାରୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1982 ମସିହା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଙ୍ଗଜୋଉଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।