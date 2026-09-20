ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ବିଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ସୁଟିଂରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପଦକ
India Wins First Medal: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଛି।
Published : September 20, 2026 at 10:24 AM IST
Asian Games 2026: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ସୁଟିଂରେ ସୋନମ ମସ୍କାର, ଇଲାଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଓ ବିଦର୍ସ ବିନୋଦଙ୍କ ଦଳ ମହିଳା ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୮୯୮.୦ ରହିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ୧୯୦୪.୨ ସ୍କୋର ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଜିତିଛି। କୋରିଆ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୂ ୟେନବେୟୋଲ୍ ନିଜର ଶେଷ ସିରିଜ୍ରେ ବହୁତ ଖରାପ ଶଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ସୋନମ ମସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ୬୩୪.୧ ସ୍କୋର ସହ ମୋଟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ୬୩୩.୫ ସ୍କୋର ସହ ଇଲାଭେନିଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ଚୀନ ୧୯୦୪.୨ ସ୍କୋର କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇନାଲ ସ୍କୋର ୧୮୯୮.୦ ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦକ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ୧୮୯୭.୧ ସ୍କୋର କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। କୋରିଆର ସ୍କୋର ୧୮୯୫.୮ ରହିଥିଲା।
🚨 INDIAN WOMEN’S 10M AIR RIFLE TEAM WINS THE SILVER MEDAL FOR INDIA! 🥈— The Khel India (@TheKhelIndia) September 20, 2026
The Trio of Sonam, Elavenil & Vidarsa wins first medal for India at Asian Games 2026
Indian Team Overall Score: 1898.0
WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qdSYgNSU4h
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଚିକା
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଚିକା ତାରିୟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ନିଜର ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏମଏମଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଲ୍ତାନଚିମେଗ୍ ବାଇଗାଲ୍ମାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଇଗାଲ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଚିକାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଥିଲା।
ବାଇଗାଲ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ସୁଚିକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସୁଚିକା ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
🚨 SUCHIKA TARIYAL CONFIRMS FIRST MEDAL FOR INDIA AT ASIAN GAMES 2026! 🤩🏅— The Khel India (@TheKhelIndia) September 20, 2026
She defeats Mongolia's Altanchimeg Baigalmaa 🇲🇳 to move in SF of Traditional 60kg 💪
WELL PLAYED CHAMP! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PShG3WJ3V1
୩୬ ବର୍ଷୀୟା ସୁଚିକାଙ୍କର ଅତିକମରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମଏମଏକୁ ଚଳିତ ଥର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସୁଚିକାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ। ଜୁଡୋ ଏବଂ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସୁଚିକା ଏମଏମଏ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୨ ହାଙ୍ଗଜୋ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କୁରାଶ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ପଦକ ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୭ଟି ପଦକ ଜିତି ଚୀନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ୫ଟି ପଦକ ସହ ଜାପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକାଉ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ କାଜାଖସ୍ତାନ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି।