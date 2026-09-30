ETV Bharat / sports

ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡବଲ୍ ଧମାକା; ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଜିତିଲା ୮ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

Asian Games 2026: ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ମିକ୍ସଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ସାହିଲ ରାଜେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଚିକିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଟାଇବ୍ରେକର ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

India Wins Eighth Gold Medal
ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡବଲ୍ ଧମାକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 10:09 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India Wins Eighth Gold Medal: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିକ୍ସଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନେଇଛି। ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା, ପ୍ରଥିକା ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଚିକିତା ତନିପାର୍ଥୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ସାହିଲ ରାଜେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଚିକିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଟାଇବ୍ରେକର୍ ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତର ଚିକିତା-ସାହିଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ 40-39 ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି 80-78 ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ସାହିଲ ଏବଂ ଚିକିତା ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ତୃତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତ 118-117 ରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଆଶା ମୁତାବକ ରହିନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯୋଡ଼ି 40 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କେବଳ 39 ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କୋର 157-157 ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ଏହି ମୁକାବିଲା ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।

ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତା ପରଫେକ୍ଟ 10 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ 10 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା। ଭାରତର ସାହିଲ ପରଫେକ୍ଟ 10 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୁରୁଷ ତୀରନ୍ଦାଜ କେବଳ 9 ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 20-19 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଚିକିତା-ସାହିଲ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲିସ୍ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍‌ରେ କୋଟା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି।

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଏହା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଟେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 54ଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ଆଠଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଖାତାରେ 21ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 25ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Last Updated : September 30, 2026 at 10:26 AM IST

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ୮ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ପଦକ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକା
INDIA WINS EIGHTH GOLD MEDAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.